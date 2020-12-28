Уходим в сеть

В уходящем году пандемия обрушила планы всего мира, но среди наиболее пострадавших помимо туризма, моды и общепита оказалась и индустрия развлечений. Традиционно офлайновым музеям, театрам, кино- и музыкальным фестивалям пришлось срочно осваивать новые форматы, чтобы не потерять аудиторию: лайв-стриминг, онлайн-туры, кураторские экскурсии и онлайн-вечеринки. «Коммерсантъ Стиль» подводит итоги и рассказывает о самых удачных примерах трансформации.

Театр

До нынешнего года театр онлайн, кроме ультрасовременных форматов, представить себе было сложно, но пандемия не оставляла времени для размышлений — онлайн-трансляции, прямые эфиры с актерами и даже спектакли, специально написанные и адаптированные под карантинную реальность, стали появляться еще в первую волну, а к осени уже превратились в обыденность.

Спектакли Международного летнего фестиваля иммерсивного и сайт-специфик искусства «Точка доступа» до пандемии где только ни показывали — в Русском музее, заброшенном ДК, квартирах петербуржцев, а в 2020-м пространством фестиваля стал интернет. Программа была составлена соответствующая. Так, Владислав Наставшев в Zoom-спектакле «Черновик» поставил знак равенства между онлайн и офлайн-жизнью, «Спектакль в коробочке» фонда V-A-C Foundation и творческой лаборатории «Вокруг да около» перенес слушателей на аудиопрогулку по Венеции, а для спектакля-путешествия Not to Scale британцев Энта Хэмптона и Тима Этчелса нужны были только лист бумаги, карандаш, ластик и наушники.

Одному из главных театральных фестивалей страны, «Золотая маска», было бы совсем обидно — локдаун и ограничения напрямую затронули конкурсные показы, и в марте, едва начавшись, они были приостановлены. На помощь пришел мультимедийный сервис Okko, где весной в разделе «Искусство онлайн» шли прямые трансляции спектаклей, а осенью совершенно бесплатно можно было посмотреть лучшие работы конкурса этого года и прошлых лет, например спектакли Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова, Деклана Доннеллана и Дениса Бокурадзе, а еще курс лекций Ивана Вырыпаева и приглашенных им спикеров «Театр как модель Вселенной», а также программу международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны».

Сотый Зальцбургский фестиваль должен был пройти в июле с помпой, но ограничения внесли свои коррективы. Открытие сдвинули на август, программу значительно сократили: посетить две оперные премьеры — «Электра» Рихарда Штрауса (постановка Кшиштофа Варликовского) и «Так поступают все» Моцарта в постановке Кристофа Лоя с Эльзой Драйсиг, Марианн Кребассой, Леа Дезандр и Богданом Волковым, драматические спектакли и многочисленные концерты смогли лишь немногие счастливчики в масках, с персонализированными билетами и под строгим контролем. Не попавшим на праздник организаторы предложили щедрую онлайн-трансляцию, например концерта пианиста Игоря Левита, который сыграл цикл сонат Бетховена, и концерт, посвященный юбилею Чайковского, а также выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Погрузиться в контекст и историю Зальцбургского фестиваля помогал онлайн-вебинар Дмитрия Ренанского «Зальцбург-2020: руководство пользователя».

Кино

Большие киносмотры не сдавались до последнего, и Венеции даже удалось провести фестиваль, попав в «коронную передышку» в сентябре — с максимальными ограничениями и масками на всех показах. Но вот совсем недавно пришла новость из Германии — 71-й международный Берлинский кинофестиваль, который уже даже открыл аккредитацию на февраль, в 2021 году пройдет в гибридной форме: онлайн в марте для профессионалов рынка и (с надеждой) офлайн в июне. Многие же кинособытия проявили гибкость во многом благодаря отлично развитой инфраструктуре онлайн-стримингов и видеоплатформ.

Американский кинофестиваль «Сандэнс» решил быть проактивным и объявил, что в 2021-м мероприятие, которое каждый год проходит в Парк-Сити штата Юта, состоится в гибридном формате — онлайн и офлайн. Кстати, именно онлайн состоится премьера картины российских продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая — экранизация пьесы «Ромео и Джульетта».

Кинофестиваль в Торонто (TIFF) в 2020-м тоже опробовал гибридный формат: журналисты со всего мира могли с комфортом смотреть программы фестиваля из дома. Кстати, фавориты Венеции и Торонто совпали — это трогательное роуд-муви Хлои Чжао «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд. Крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry также прошел в двух форматах. Россия показала свои проекты на виртуальном национальном стенде, организованном «Роскино», особенный интерес вызвали новогодний романтический фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина и сериалы Константина Богомолова — об ангарском маньяке «Хороший человек» и о красивой московской жизни «Содержанки».

Фестиваль документального кино Beat Film Festival, который обычно проходит на самых модных площадках Москвы и регионов, этим летом стал первым посткарантинным киносмотром, когда многие еще опасались ходить в общественные места, поэтому организовали его в смешанном формате: часть кинопоказов перенесли на платформу «Кинопоиск HD», где можно было, например, посмотреть премьеру фильма о легендарном стрит-художнике «В погоне за Бэнкси» и фильм о знаменитом парижском концепт-сторе «Colette, любовь моя».

XIV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», который обычно проходит на родине режиссера в Иваново, в этом году перенесся в онлайн — в интернет-кинотеатре tvzavr специально сделали виртуальные кинозалы, названные по именам городов Ивановской области: «Иваново», «Шуя», «Плес». Премьерный зал кинофестиваля — «Юрьевец» — назван в честь города детства Андрея Тарковского. «Зеркало» сохранил традиционные церемонии открытия и закрытия, обсуждения фильмов с создателями и даже фестивальные газету и мерч и добавил новый формат — ночное онлайн-кафе, где гости могли обсудить кино в прямом эфире. В конкурсе были фильмы из Роттердама, Локарно и «Сандэнса».

Выставки

Музеи и галереи, оправившись от шока из-за начала пандемии, переориентировались одними из первых: стали проводить онлайн-экскурсии, открывать запасники, запускали забавные челленджи, даже легендарный бал Met Gala впервые за 72 года провели онлайн и опробовали новые форматы — одним из самых успешных стала закрытая группа-галерея современного искусства «Шар и Крест» в Facebook, созданная галеристом Максимом Боксером, где любители совриска боролись за работы маститых и начинающих художников по очень приятным ценам. Осенью жизнь вроде бы вернулась в норму, но про онлайн не забыли — он пригодился во время второй волны закрытия, которая продлится пока до 15 января.

Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend впервые прошел онлайн и был посвящен актуальной теме «Искусство на расстоянии». Центральной площадкой стали «Яндекс.Коллекции», где фестиваль провели в формате променада-«бродилки». Зрители смогли поучаствовать в виртуальных турах по выставкам, пространствам галерей и их запасникам. Можно было и посетить мастерские и квартиры художников и коллекционеров онлайн: зайти в дом Наркомфина, увидеть студию Вовы Перкина, переместиться в Петербург и посмотреть коллекцию Музея стрит-арта с работами Кирилла Кто, Миши Моста и ПАШИ 183.

Переосмыслять локдауны и вынужденные заточения начали в проекте «Антология самоизоляции», онлайн-музее, созданном Музейным агентством Ленобласти,— это виртуальная выставка, посвященная жизни во время пандемии. Экспонаты для «Антологии» присылают все желающие. Похожий проект «Музей самоизоляции» недавно организовал Музей Москвы. После снятия всех ограничений выставки планируют провести офлайн.

Традиционные арт-марафоны «Ночь музеев» и «Ночь искусств» прошли в этом году в онлайн-формате: виртуальные экскурсии, онлайн-показы фильмов и спектаклей, трансляции лекций об искусстве, концертов и виртуальные экскурсии можно было посмотреть на портале «Культура.РФ» или в соцсетях.

Концерты и фестивали

Одна из самых пострадавших сфер, которую очень трудно перенести в онлайн и, как оказалось, заменить стримингами и лайв-концертами, однако артисты и организаторы фестивалей очень старались подбодрить публику и по возможности не переносить мероприятия на следующий год.

ВШЭ провела свой традиционный фестиваль коммуникаций, медиа и дизайна Telling Stories онлайн на актуальную тему «Новая норма / Новая реальность». Эксперты поговорили о будущем цифрового искусства, об изменениях в мире кино и музеев. В программу вошли паблик-токи, дискуссии, мастер-классы, открытые семинары, кино- и аудиопрограммы, лайв-перформансы, модный показ коллекций студентов ВШЭ и диджей-сеты. Среди спикеров были британский режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон («Обитель зла», «Чужой против Хищника»), режиссер Вадим Перельман («Елки-5», «Измены»), журналист Алекс Дубас, а также кураторы и преподаватели факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Главное осеннее книжное паломничество — ярмарку Non/fiction — провели онлайн, постаравшись сохранить любые форматы: встречи с российскими и зарубежными писателями, публицистами и деятелями культуры и презентации новых книг. Среди участников были: Светлана Алексиевич, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Леонид Юзефович, Оливия Лэнг и Павел Пепперштейн.

В этом году одно из главных развлечений лета — фестиваль от соцсети «ВКонтакте» VK Fest — ушло в онлайн и продолжалось целых семь дней. С интернет-концертами выступили десятки артистов: от «Мумий Тролля», Елки, Ольги Бузовой и Little Big до новичков. Зрители помогали составлять лайн-ап фестиваля — в группе VK Fest прошло голосование за музыкантов от «МегаФона» #MegaFon_Vibe. Аудитория голосовала в два этапа — за уже популярных исполнителей и за новичков. 225 тыс. человек отдали свои голоса за любимых музыкантов, два победителя — Зомб и VERBEE — выступили на сцене VK Fest. Трансляцию посмотрели 41 млн человек из 203 стран. Всего она собрала 280 млн просмотров.

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic в этом году тоже сменил формат из-за эпидемии. Мероприятие прошло онлайн, а темой выбрали «Мультивселенную» — присутствие в других пространствах, исследование параллельных реальностей и погружение в иные миры. Обсудили это все на дискуссиях, лекциях про экзопланеты и колонизацию Марса, в играх и комиксах. Гостей ждали лекции, виртуальные туры по музеям и лабораториям, гейминг, написание кодов и гик-шопинг.

Лобода на сочинской набережной, группа «Звери» в сердце Питера и «Ленинград» в Москве — все они отправились в онлайн концерт-тур «Для своих», организованный специально для абонентов «МегаФона». Именно этих артистов выбирали абоненты в обновленном мобильном приложении бренда. Там же можно было получить приглашение на съемки самого концертного шоу — десятки человек, выбранных случайным образом, могли попасть на съемки и увидеть любимых исполнителей вживую. Трансляции концертов в группах «МегаФона» в соцсетях посмотрели 22,4 млн человек.

Ольга Яжгунович