Мэрия Екатеринбурга запретила сносить здание на Декабристов в течение 90 дней

Администрация Екатеринбурга запретила сносить здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), расположенного на улице Декабристов, 20. Как сообщили в пресс-службе мэрии, уведомление о сносе объекта собственник здания направил в администрацию в начале декабря.

«Известно, что 21 декабря в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подано заявление на включение здания в перечень объектов культурного наследия. Решение о включении объекта в перечень или об отказе во включении будет принято 6 мая 2021 года. Соответственно, региональное Управление направило собственнику уведомление, согласно которого, снос здания в течение 90 дней невозможен»,— пояснили в администрации.

Заместитель главы города по капитальному строительству и землепользованию Алексей Бирюлин подчеркнул, что здание бывшего техникума не является объектом культурного наследия и не включено в реестр ОКН. «В сентябре собственник здания обратился в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений с предложением разработать проект планировки территории в границах улиц Белинского — Декабристов — Луначарского — Куйбышева. Из-за несоответствия представленных материалов ч. 10 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ и нормативам градостроительного проектирования Екатеринбурга в части обеспеченности нового жилищного строительства местами в среднеобразовательных учреждениях, было принято решение об отклонении данного предложения»,— добавил господин Бирюлин.

Напомним, здание ПРОМЭКТа построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр, но все арендаторы уже съехали. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.

В выходные собственник здания приступил к демонтажу части пристроя, который стал разрушаться. При этом общественники заявили о документах, доказывающих, что здание является памятником. Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий отметил, что вопрос о сносе здания ПРОМТЭКа возникает не в первый раз.