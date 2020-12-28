«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пополнил штат 65 молодыми специалистами

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялся День молодого специалиста с церемонией посвящения в нефтяники. Это торжественное мероприятие проводится для всех молодых специалистов, которые были приняты в штат предприятия в течение года. В этот раз традиционное событие поменяло формат и прошло онлайн: участники подключались к нему из дома и с рабочего места.

В рамках Дня молодого специалиста состоялись тренинги «Моя компания» и «Эмоциональный интеллект», интеллектуальная игра об истории пермской нефти и знакомство с работой Совета молодых специалистов предприятия. Участниками онлайн-встречи стали 65 молодых специалистов. Почти все они – представители главной нефтяной профессии – операторы по добыче нефти и газа.

«2020 год не назовешь простым. Но мы, лукойловцы, напор этого года выдержали. Стабильно работали и сохранили персонал. Мало того, наши производственные подразделения пополнили молодые нефтяники. Они появились почти в каждом из 12 цехов – с этим поздравляю и нас, и вас! Желаю гордо нести имя нефтяника ЛУКОЙЛа и свою профессиональную судьбу подчинять нашему главному принципу: энергию природных ресурсов – во благо человека!» – обратился к участникам генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Всем участникам по итогам церемонии были отправлены памятные сувенирные наборы, дипломы и значки молодого специалиста.