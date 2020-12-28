Главный юрист правительства Воронежской области умер от последствий коронавируса

От последствий коронавируса на 59-м году жизни умер руководитель правового управления правительства Воронежской области Андрей Шеин, сообщили “Ъ-Черноземье” источники в региональной власти. Глава региона Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким господина Шеина.

Бывший председатель арбитражного суда Белгородской области Андрей Шеин в марте возглавил правовое управление правительства Воронежской области. На этом посту он сменил Валерия Карташова, который занимал должность руководителя ведомства более 25 лет и ушел на пенсию.

Андрей Шеин родился в 1962 году в Саратове. Начал карьеру в коммерческих компаниях и структурах Центробанка. В 2000 году стал судьей арбитражного суда Курской области. В 2006-м перешел в 19-й арбитражный апелляционный суд. В 2013 году указом президента был назначен председателем арбитражного суда Белгородской области. Этот пост он покинул в декабре 2019 года.

Отметим, что накануне указом губернатора режим самоизоляции в Воронежской области для граждан старше 65 лет был продлен до 31 января 2021 года.

Об уровне заболеваемости коронавирусом в регионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков