Общее число инфицированных COVID-19 в Черноземье превысило 140 тыс. граждан

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 28 декабря сообщил о еще 1245 заболевших в Черноземье, общее число инфицированных в макрорегионе достигло 140,126 тыс. Выздоровели за последние сутки 439 пациентов (всего уже 126,588 тыс.), а 34 человека не справились с болезнью (2293 за весь период пандемии).

Так, в Белгородской области за сутки подтвердились еще 180 случаев коронавируса, а общее число заболевших достигло 21,262 тыс. Новых выздоровевших 73, а всего - 19,432 тыс., летальных случаев два, с начала пандемии - 242.

В Воронежской области - еще 387, а всего 45,06 тыс. инфицированных. Новых выздоровевших - 91, всего - 42,745 тыс. Летальных случая за последние сутки сразу 22, а за весь период уже 1083.

В Курской области - еще 182, а всего - 20,246 тыс. Новых выздоровевших - 139, всего - 18,337 тыс., летальных случая три, а за весь период - 293.

В Липецкой области - еще 160, а всего - 15,542 тыс. Новых выздоровевших - 39, всего - 11,990 тыс., не справились с болезнью за последние сутки четыре пациента, а с начала пандемии - 237.

В Орловской области - еще 178, а всего - 20,84 тыс. Новых выздоровевших - 42, а всего - 18,846 тыс., за весь период пандемии в регионе умерли 260 пациентов с коронавирусом.

В Тамбовской области - еще 158, а всего - 17,176 тыс. Новых выздоровевших - 55, а всего - 15,238 тыс., летальных случая за сутки три, а с начала пандемии - 178.

Как коронавирус сказался на рынке труда Черноземья, читайте в материале «Ъ».

Андрей Цветков