Коронавирус, бесспорно, стал темой №1 для всех в 2020 году. Он затмил все другие события. Мы многому научились и получили бесценный опыт и навыки, которые могут пригодиться в будущем. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич подводит неоднозначные итоги 2020-го.

В один из осенних дней несколько моих сетевых приятелей почти одновременно прислали шутку о том, что у Нового года в этот раз если что-то и просить, то разве что пощады. Собственно, вот и наступает этот самый момент. Но удивительно: если не вспоминать о человеческих потерях, то чем ближе бой кремлевских курантов, тем заметнее усталость и раздраженность сменяется какой-то сентиментальностью и практически ностальгией. Боюсь даже представить, что нас ожидает дальше, но таких 366 дней в обозримом будущем точно не будет. Не год получился, а памятник. Этакий глобальный 1913-й, с которым сравнивали советскую экономику вплоть до развала СССР. Уверен, еще довольно долго мы будем обращаться к 2020-му и находить в нем корни и причины предстоящих событий.

Нынче модно прощаться с эпохами, а тут самое время ее встречать — эпоху чудес. Мы ведь действительно по-настоящему поверили в них в этом году, только не в сказочном, а в каком-то повседневном смысле этого слова. Ведь скажи кому в январе, что через несколько недель вся планета уйдет на самоизоляцию, и совсем не фигурально выражаясь, или что цена на нефть может в один апрельский день закрыться ниже нуля… А еще, что вакцины от смертельной заразы будут запущены в массовое производство буквально через несколько месяцев после начала исследований, причем одна из них будет нашей, отечественной…

Перечислять невероятные события уходящего года можно практически бесконечно. Теперь мы точно знаем, что ничего невозможного нет. И отныне так будет всегда. Полученные навыки никуда не денутся, ни у политиков, ни у медиков, ни тем более у простых людей. Мы ведь тоже много чему научились, одни дни рождения по Zoom и два месяца без парикмахерских чего стоят. Про умение организовать не совсем легальный пропуск для выхода из дома я, пожалуй, распространяться не буду. Кто его знает, вдруг еще пригодится.

На этом фоне итоги нашего отечественного года несколько меркнут. Мы, конечно, будем вспоминать про поправки и обнуление, хабаровские демонстрации, отравление Навального, поток расследований и задержание гражданина только за то, что он вышел на пикет с синими трусами в руках. Но по иронии судьбы, главное, что останется у нас после 2020-го — это новый выходной. Мы так давно его ждали, и вот, наконец-то, 31 декабря станет нерабочим днем. Жаль только, названия у нового праздника пока нет. Надо будет придумать что-нибудь такое новогодне-пандемическое.