2020-й не стал годом обманутых ожиданий С марта СвЖД решала для экономики ключевую задачу: удержать падающее, поддержать растущее

Свердловская железная дорога (СвЖД) уверенно прошла 2020 год, хотя пандемия серьезно повлияла на транспортную отрасль во всем мире. С марта магистраль решала для экономики ключевую задачу: удержать падающее, поддержать растущее. Грузоотправителям был предложен целый пакет решений, расширяющих и упрощающих доступ к инфраструктуре РЖД. Пассажирам — безопасные перевозки, регионам — помощь РЖД-медицины.



Предварительные итоги работы железнодорожного транспорта в 2020 году подвели на СвЖД. Конечно, одной из самых важных тем стала пандемия коронавирусной инфекции. Пандемия во всех сферах проверила способность отвечать вызовам времени, расставив приоритеты по-новому. Проверку проходили и люди, и целые системы.

Железная дорога мобилизовалась очень быстро, потому что и в «мирное» время готова к любому развитию событий.

На фоне ситуации с COVID-19, чтобы обеспечить пассажирам максимальную безопасность, на вокзалах регулярно обрабатываются все помещения. Обработка вокзала Екатеринбург, например, проводится 12 раз в сутки. В поездах перед рейсом проводится полная дезинфекция, увеличена периодичность уборки в пути. СвЖД активно выводит на маршруты новый подвижной состав, который оснащен специальными установками для обеззараживания воздуха, в том числе рельсовые автобусы РА-3, электрички «Ласточка».

Отлично справляется с новыми вызовами система корпоративной медицины. Лаборатория клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге одной из первых на сети получила право на проведение тестов на COVID-19. Приняты превентивные меры по недопущению распространения инфекции среди железнодорожников, возросла помощь системе здравоохранения регионов. Клиники «РЖД-Медицины» в Екатеринбурге и Тюмени с апреля перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов. Стационар в Перми с ноября работает как инфекционный госпиталь. Центр восстановительной медицины принимает на реабилитацию пациентов, перенесших болезнь в тяжелой форме.

Не только медики — все работники буквально в суточный срок перешли «на особое положение». Железнодорожники научились выполнять свою работу в новых условиях и дополнительно проявили инициативу, заполняя те ниши, где возникла потребность в помощи. Волонтеры РЖД начали развозить пенсионерам продуктовые наборы и лекарства, работники детской железной дороги наладили изготовление защитных медицинских экранов.

Там, где у регионов намечались трудности с доступностью транспортных услуг из-за противоэпидемических ограничений, магистраль обеспечивала доставку социальных грузов — продуктов, средств индивидуальной защиты, топлива; наращивала перевозку важных для экономики номенклатур.

«В ноябре мы увеличили погрузку на 5% к аналогичному периоду прошлого года, а за 11 месяцев выросли на 1,3%. Если коротко, то с марта СвЖД решала для предприятий и экономики ключевую задачу: удержать падающее, поддержать растущее. Был разработан целый пакет проектов, расширяющих и упрощающих для грузоотправителей доступ к инфраструктуре РЖД»,— отмечает начальник СвЖД Иван Колесников.

Драйвером роста в 2020 году стали контейнерные перевозки. Создание условий для отправки грузов в контейнерах с тех станций, где раньше такого сервиса не было, способствовало привлечению новых объемов. К погрузке удалось добавить в среднем 2,5 контейнерных поездов в сутки. Такие составы следуют ускоренным расписанием, с сокращением сроков погрузочно-разгрузочных операций в конечных пунктах. В целом в 2020 году перевозки контейнеров на СвЖД выросли на треть. А количество направлений курсирования контейнерных поездов с учетом новых маршрутов достигло 89.

Новые горизонты открывает развитие контрейлерных перевозок, когда часть маршрута автомобильный прицеп следует по железной дороге на специальной платформе. 30 сентября состоялась первая контрейлерная отправка из Екатеринбурга в Москву. Сервис может быть востребован как крупными ретейлерами, так и частными автовладельцами. Технология позволит увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, снизить воздействие большегрузных автомобилей на инфраструктуру и экологию.

Доказавшие свою эффективность технологические решения помогают СвЖД обеспечить партнерам предсказуемость и стабильность. Так, сервис «Ночной экспресс», разработанный на основе технологии перевозки грузов по согласованному расписанию, предусматривает ускоренную доставку грузов на короткие расстояния в ночное время, когда инфраструктура менее загружена. Он позволяет оптимально интегрировать грузоперевозки в технологический цикл предприятий, сократить сроки доставки (для клиента уменьшается продолжительность оплачиваемой аренды вагонов), рационально использовать ресурсы. На регулярной основе «Ночной экспресс» сейчас курсирует по 12 маршрутам.

Проактивный подход

«Ставка была сделана на тщательное изучение и прогнозирование потребностей предприятий, то есть проактивный подход. Мы организовали разработку так называемых паспортов станций; актуализировали реестры промышленных предприятий в зоне тяготения определенных мест погрузки, расширив зоны транспортной доступности. Учитывали объемы и ритмичность производства, номенклатуру выпускаемой продукции, логистику, перспективы. Выявив ожидания клиентов, определили точки взаимодействия и наладили адресную работу»,— говорит Иван Колесников, подчеркивая, что СвЖД находится в постоянном диалоге с грузовладельцами.

Паспортизация клиентской базы и улучшение инфраструктуры в точках погрузки дали СвЖД возможность привлечь дополнительных клиентов. Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом, которая оперирует сетью грузовых дворов на основных станциях дороги, заключила с начала года более 140 новых договоров. Дополнительно на терминалах было переработано более 600 тыс. т грузов.

СвЖД активно участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, для строительства дороги Ноябрьск—Муравленко на грузовом терминале ст. Ноябрьск-1 выгрузили за полгода более 3,5 тыс. вагонов щебеночной продукции. Под проект строительства автотрассы Тюмень—Тобольск передислоцировали два современных перегружателя и организовали новую производственную площадку на ст. Усть-Тавда. Это позволило организовать выгрузку щебня в интересах заказчика на «месте притяжения груза». Перевозки строительных грузов за счет коммерческого щебня за 11 месяцев выросли на 1,3 млн т.

2020 год дал возможность увидеть новые резервы и, несмотря ни на что, не стал годом обманутых ожиданий.