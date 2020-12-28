В Ярославле мэрия продает дом Градусовых за 11,5 млн рублей

В Ярославле мэрия города выставила на продажу двухэтажное здание, построенное в середине ХIХ века, являющееся объектом культурного наследия. Соответствующий аукцион размещен на сайте мэрии. Ярославцам здание, находящееся на Московском проспекте, 14/16 известно, как гостиница Градусовых.

Лот состоит из нескольких частей. На торги выставлены два помещения на втором этаже площадью 181,2 кв. м. и 238,6 кв. м. Начальная стоимость этих помещений составляет 11,409 млн руб. Проведение торгов назначено на 4 февраля 2021 года, заявки на участие в аукционе принимаются до 1 февраля.

«Лицо, к которому переходит имущественное право на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования, установленные федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”», — говорится в документации к аукциону.

Гостиница Градусовых выставляется на продажу уже не в первый раз. Предыдущий аукцион не состоялся, так как на него не заявился ни один потенциальный покупатель.

О продаже объектов культурного наследия в Ярославле – в материале “Ъ-Ярославль” «Ломтики культурного наследия».

Екатерина Руденко