В бухте Находка произошел разлив нефтесодержащих отходов

Иностранное судно сбросило нефтесодержащую жидкость в бухте Находка, сообщила администрация города. Площадь загрязнения не уточняется, пока собрано больше 1 тыс. л маслянистой жидкости. Установлены боновые ограждения в два ряда по 150 м.

«Поступило сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна»,— говорится в сообщении администрации (цитата по «Интерфаксу»).

Обстоятельства произошедшего выясняет Росприроднадзор. Если информация о сбросе нефтесодержащих отходов с судна подтвердится, то к проверке подключится транспортная прокуратура.

В октябре в морской акватории Находки произошел разлив нефтепродуктов. Его площадь превысила 34 тыс. кв. м.