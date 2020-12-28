Чернышенко поручил составить план мероприятий Года науки до конца января

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки сформировать план мероприятий Года науки и технологий до конца января. Они должны стартовать 8 февраля — в День российской науки. Ранее президент подписал указ о проведении в России в 2021-м Года науки и технологий.

«Минобрнауки поручено в кратчайшие сроки подготовить предложения в план основных мероприятий, посвященных Году науки и технологий, который объявлен президентом России в 2021 году... Вице-премьер также сообщил, что план предполагается утвердить к концу января будущего года, а старт основных мероприятий наметить на 8 февраля, в День российской науки»,— говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера (цитата по ТАСС).

Господин Чернышенко считает, что российская наука должна выйти на новый уровень и задавать мировые тренды в современных технологиях. По его мнению, нужно создать «благоприятные условия для учебы, работы и открывать широкие возможности для самореализации молодежи».

Господин Путин объявил 2021-й Годом науки 25 декабря. Дмитрий Чернышенко вместе с помощником президента Андреем Фурсенко стали сопредседателями оргкомитета по проведению Года науки. 2020 год в России был Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.