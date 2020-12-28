«Семейка Крудс» возглавила российский кинопрокат на выходных

Мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» стал лидером проката России и СНГ на выходных. Он собрал 131,9 млн руб. за уикенд и 223,3 млн руб. с начала выхода, следует из данных kinobusiness.com. Общая выручка кинотеатров составила около 320 млн руб. за уикенд — это на 66% меньше, чем годом ранее, и примерно столько же, сколько на прошлой неделе.

Лидеры кинопроката 24–27 декабря:

«Семейка Крудс: Новоселье» — 131,9 млн руб.,

«Огонь» — 77,4 млн руб.,

«Серебряные коньки» — 41 млн руб.,

«Обратная связь» — 34,9 млн руб.,

«Реальные пацаны против зомби» — 18,2 млн руб.

Прошлые две недели лидером проката была российская мелодрама «Серебряные коньки» Михаила Локшина. В общей сложности фильм собрал 255,7 млн руб.