Полиция Нэшвилла считает погибшего при взрыве фургона организатором преступления

Полиция города Нэшвилл (штат Теннесси, США) назвала имя предполагаемого организатора взрыва фургона — это местный житель Энтони Куинн Уорнер. Он погиб при взрыве, его мотивы неизвестны, передает The Associated Press.

Связь с господином Уорнером удалось установить после проведения ДНК-теста останков, обнаруженных на месте взрыва. Полиция отмечает, что нет свидетельств причастности к преступлению других лиц. По открытым данным известно, что 63-летний Энтони Куинн Уорнер работал электриком.

Взрыв произошел 25 декабря. За 15 минут до этого из динамиков фургона начался отсчет времени до взрыва. После этого из динамиков сообщили: «Если вы слышите это, немедленно эвакуируйтесь». После трех предупреждений фургон взорвался. Пострадали три человека. Повреждения получили около 40 зданий.

Подробнее о взрыве — в материале “Ъ” «Рождество взорвал смертник».