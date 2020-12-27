Замглавы Минобороны рекомендовал не вести с Россией диалог с позиции силы

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обещал, что Москва не оставит без ответа попытки ведения диалога с позиции силы. Он посоветовал странам не делать этого и призвал решать вопросы за столом переговоров.

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны»,— ответил господин Фомин на комментарий журналиста «Российской газеты» о попытках стран НАТО вести диалог с позиции силы. По словам замминистра, Москва исходит из того, что сложные проблемы нужно решать на переговорах. Он отметил готовность России к диалогу «с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга».

Господин Фомин сообщил о росте военной активности США и их союзников по НАТО возле российских границ. По его словам, эти действия сопровождались «агрессивной риторикой в отношении РФ». «Инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия—НАТО, как правило, игнорируются»,— добавил замминистра. По его мнению, «инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков».

Россия в 2020 году выявила на 40% больше самолетов-разведчиков у границ, чем в 2019 году — более 1 тыс. Президент России Владимир Путин поручил оперативно реагировать на размещение ракет у российских границ.

О планах НАТО — в материале “Ъ” «Протопи ты мне НАТО по Черному».