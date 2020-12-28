Чемпионат Англии

15-й тур. «Лестер»—«Манчестер Юнайтед» 2:2 (Барнс, 31; Туанзебе, 85 (автогол) — Рашфорд, 23; Фернандеш, 79). «Арсенал»—«Челси» 3:1 (Ляказетт, 35 (пен.); Джака, 44; Сака, 56 — Абрахам, 85). «Шеффилд Юнайтед»—«Эвертон» 0:1 (Сигурдссон, 80). «Манчестер Сити»—«Ньюкасл» 2:0 (Гюндоган, 14; Ферран Торрес, 35). «Ливерпуль»—«Вест-Бромвич» 1:1 (Мане, 12 — Аджайи, 82).
Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 32 очка. 2. «Эвертон» — 29. 3. «Лестер» — 28. 4. «Манчестер Юнайтед» — 27 (после 14 матчей). 5. «Манчестер Сити» — 26 (14). 6. «Астон Вилла» — 25 (13). 7. «Челси» — 25. 8. «Тоттенхем» — 25 (14).
Матч «Вулвергемптон»—«Тоттенхем» завершился после подписания номера в печать.