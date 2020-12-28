«Тамбов» сделал шаг вперед в решении финансовых проблем

Общение с губернатором Тамбовской области — шаг вперед в решении финансовых проблем футбольного клуба «Тамбов», заявил спортивный директор команды Павел Худяков.

После 19 туров «Тамбов» набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. 10 декабря стало известно, что в отношении клуба возбуждено новое административное дело за невыплату заработной платы, задолженность по которой составляет почти 118 млн руб. Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что РПЛ совместно с властями региона поможет «Тамбову» решить проблемы и будут найдены источники для того, чтобы обеспечить финансирование команды, чтобы она могла доиграть сезон до конца.

«Встреча с губернатором была. Все пока в обсуждении, думаю, до нового года еще будем встречаться, общаться в этом направлении и решать вопросы. Не могу сказать, что все вдруг резко пойдет вперед в январе или феврале. У меня нет такого понимания. Но общение с губернатором — уже шаг вперед. Если есть общение, то, думаю, проблема будет решена»,— сказал Павел Худяков.

Ранее ряд футболистов команды бойкотировали матч 17-го тура премьер-лиги против московского «Спартака» (поражение «Тамбова» — 1:5). «Тамбов» из-за затянувшейся реконструкции своего стадиона вынужден проводить домашние матчи в Саранске.

«РИА Новости»

Чемпионы России отобрались на чемпионат мира

Чемпионы России по фигурному катанию гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года, если он состоится. Такое решение принято на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Чемпионат мира 2021 года должен состояться в марте в Стокгольме. Чемпионат России завершился в Челябинске.

«В связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете Международного союза конькобежцев 28 января, по предложению тренерского совета ФФККР, утвержденного исполкомом ФФККР, было решено, что победители чемпионата России 2021 года автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира. При условии, что он состоится»,— сообщили журналистам в пресс-службе ФФККР.

«РИА Новости»