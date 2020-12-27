Кадыров объявил 31 декабря выходным в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об установлении в республике 31 декабря этого года выходным днем. Работу продолжат организации, входящие в оперативный штаб по борьбе с COVID-19, сотрудники экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона, говорится в обращении господина Кадырова.

«Также рекомендую частным бизнес-компаниям в республике по возможности последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома»,— сообщил глава Чечни в Telegram.

Ранее президент Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным. Этот день сделали выходным многие регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился сделать 31 декабря выходным днем для бюджетников, кроме врачей, работников транспортной и некоторых других сфер. В 2021 году этот день будет нерабочим по всей стране.

О реакции на инициативу читайте в публикации “Ъ FM” «"Не совсем выходной"».