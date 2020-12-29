Удачный год «Уралавтоприцепа»

2020 год стал достаточно сложным для российского машиностроения из-за противоэпидемических ограничительных мер. Пандемия существенно осложнила работу производителей прицепной техники. Тем не менее, ПАО «Уралавтоприцеп» удалось сохранить положительную динамику. Рост объема производства в 2020 году составил 16,6%, а рост продаж прицепов и полуприцепов увеличился на 21% по отношению к 2019 году.

Однако, по данным Russian Automotive Market Research, было зафиксировано общее падение рынка. Продажи новых прицепов и полуприцепов в январе—октябре 2020 года составили 24,49 тыс. штук. Это на 3,8% меньше результата января—октября 2019 года. Так, российские продажи лидера рынка немецкого производителя Schmitz в октябре 2020 года упали на 33,3% и составили 0,52 тыс. штук. В то же время вместе с «Уралавтоприцепом» свои продажи увеличили «Тонар» и «Нефаз». В октябре 2020 года — на 16,7% и 30,4% соответственно.

«Уралавтоприцеп» за 2020 год полностью выполнил стратегические задачи по объемам производства и ассортименту выпускаемой продукции, а это в современных экономических условиях является большим достижением.

Скелетал-трейлер ЧМЗАП -602010-010-M2 Фото: ЧМЗАП

Производство выручил экспорт. В 2020 году экспортные поставки выросли на 52% по отношению к 2019 году. Это стало возможным благодаря укрепившемуся сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном. Этому способствовало то, что Казахстан — ближайший сосед Челябинской области и имеет границы с другими странами ближнего зарубежья, а вся техника «Уралавтоприцепа», поставляемая в Республику Узбекистан, проходит через партнеров в Республике Казахстан.

Помогло и долгосрочное планирование. Анализ основных тенденций развития современного рынка прицепной техники, богатый опыт производства серийной техники, в том числе и под заказ, показали необходимость в модернизации основных линеек прицепов в плане максимального облегчения массы изделий. Разработка таких конструкций требует основательного и трудоемкого проведения комплекса прочностных расчетов. Для этого еще в 2019 году предприятие приобрело программное обеспечение Solidworks от Dassault Systems для 3D -моделирования. Это существенно сократило количество конструкторских ошибок. Расчеты на новом компьютерном обеспечении позволили спроектировать первый облегченный четырехосный контейнеровоз, массу которого удалось сохранить на уровне трехосного.

Полуприцеп-самосвал ЧМЗАП-9520-030-СП с гидравлическими аутригерами Фото: ЧМЗАП

Генеральный директор ПАО «Уралавтоприцеп» Валерий Филатов рассказал, что в течение всего 2020 года завод продолжал совершенствовать модельный ряд и запускать в серию новые модели. Помимо трехосного облегченного низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 40 тонн были разработаны трехосные самосвалы повышенной проходимости с гидравлическими аутригерами, портовая прицепная техника, семиосный полуприцеп грузоподъемностью 90 тонн, раздвижные низкорамные полуприцепы, в том числе с фронтальным заездом.

«Наш конструкторский отдел старается быстро реагировать на запросы потребителей,— говорит Валерий Филатов.— В 2020 году в серию вошли оси с пневматической подвеской, надежность и удобство которых оценили сотни покупателей. Освоена поворотная ось для низкорамных полуприцепов. Планы на 2021 год у “Уралавтоприцепа” грандиозные. Мы продолжаем работать над совершенствованием гаммы лесовозных прицепов и полуприцепов, портовых технологий, расширим ассортимент магистральной техники с учетом современных тенденций и приоритетов заказчиков».

Сложный 2020 год потребовал изменений в рабочем процессе. В период пандемии часть сотрудников была на удаленном доступе, имея полный доступ к необходимым для выполнения своей работы электронным ресурсам завода у себя дома. В первую очередь на «удаленку» были переведены сотрудники пенсионного возраста, входящие в группу риска по COVID-19. Во вторую — те отделы завода, которые непосредственно не влияют на процесс производства и могут эффективно работать на расстоянии. Как выяснилось, и так тоже можно производить уникальную технику модульного типа.

Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз с раздвижной платформой ЧМЗАП-99902-020 Фото: ЧМЗАП

Модульный подход позволяет создавать транспортные средства различной грузоподъемности и конфигурации. Примером могут служить ТС ЧМЗАП-7032М грузоподъемностью 160 тонн, поставленные на крупные предприятия Сибири. Эти грузовые платформы созданы на базе двух трехосных прицепов-модулей и предназначены для перевозки крупных объектов энергетического сектора. Но это не все. На базе четырехосного модуля ЧМЗАП-704010 создан полуприцеп грузоподъемностью 120 тонн для перевозки сверхтяжелой гусеничной техники. Не случайно в число заказчиков «Уралавтоприцепа» входят федеральные и региональные компании нефтегазовой отрасли, все ключевые металлургические предприятия и энергоснабжающие компании России.

Конечно, успехи завода были бы невозможны без грамотной социальной политики. «В “нормальное” время мы прилагаем усилия для поддержания физического здоровья работников — они имеют возможность бесплатно посещать бассейн, кататься на коньках и лыжах. В планах первого полугодия — запуск спортзала для работников предприятия. Для детей сотрудников устраиваем конкурсы, дарим подарки на Новый год,— говорит генеральный директор “Уралавтоприцепа” Валерий Филатов.— В условиях пандемии на предприятии действуют все профилактические рекомендации Минздрава. Мы, как работодатели, заинтересованы в физическом и ментальном здоровье наших сотрудников. А в 2021 году одна из целей предприятия помимо совершенствования производственного процесса — усовершенствовать систему льгот и бенефитов для тех, кто трудится на заводе и создает уникальную и нужную технику».

Из истории завода

1986 год. Модуль под космическим кораблем «Буран»

В 1941 году в помощь металлургическому заводу в Челябинске строят завод металлоконструкций. В 1941 году — это один цех, а в 1943 году — Бакальский завод металлоконструкций. Первое правительственное задание — выпуск конструкций для доменных печей Челябинского металлургического завода — выполнили досрочно.

В 1956 году на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта Бакальский завод передан в подчинение Министерства автомобильной промышленности и переименован в Челябинский завод автомобильных прицепов, который в наши дни станет ПАО «Уралавтоприцеп». Это первое российское предприятие, производящее транспортные средства для перевозки грузов.

В истории завода бывало разное. Например, в 1966 году землетрясение в Ташкенте почти полностью разрушило город. В кратчайшие сроки нужно было строить новые дома. Оптимальное решение — блочное домостроение, и ЧМЗАП разрабатывает технически сложный блоковоз для перевозки готовых блок-комнат.

В 1984-м, за два года до запуска ракетоплана «Буран» в космос, ЧМЗАП создал модульную конструкцию для его перевозки. Специалисты завода впервые применили гидростатический привод рулевого управления. Машина, на которой «Буран» доставлялся к месту старта, до сих пор работает на космодроме Байконур.

Перевозка оборудования для Бурейской ГЭС на транспортныйх средствах ЧМЗАП

Техника «Уралавтоприцепа» участвовала в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в ликвидации аварии на АЭС «Козлодуй» в Болгарии, запуске крупнейшей электростанции на Дальнем Востоке — Бурейской ГЭС.

ПАО «Уралавтоприцеп» поздравляет читателей «Коммерсанта» и своих заказчиков, коллег и партнеров с Новым годом и Рождеством и желает им самого главного — здоровья, а также оптимизма и веры в свои силы!