Удачный год «Уралавтоприцепа»

2020 год стал достаточно сложным для российского машиностроения из-за противоэпидемических ограничительных мер. Пандемия существенно осложнила работу производителей прицепной техники. Тем не менее, ПАО «Уралавтоприцеп» удалось сохранить положительную динамику. Рост объема производства в 2020 году составил 16,6%, а рост продаж прицепов и полуприцепов увеличился на 21% по отношению к 2019 году.
Однако, по данным Russian Automotive Market Research, было зафиксировано общее падение рынка. Продажи новых прицепов и полуприцепов в январе—октябре 2020 года составили 24,49 тыс. штук. Это на 3,8% меньше результата января—октября 2019 года. Так, российские продажи лидера рынка немецкого производителя Schmitz в октябре 2020 года упали на 33,3% и составили 0,52 тыс. штук. В то же время вместе с «Уралавтоприцепом» свои продажи увеличили «Тонар» и «Нефаз». В октябре 2020 года — на 16,7% и 30,4% соответственно.
«Уралавтоприцеп» за 2020 год полностью выполнил стратегические задачи по объемам производства и ассортименту выпускаемой продукции, а это в современных экономических условиях является большим достижением.
Производство выручил экспорт. В 2020 году экспортные поставки выросли на 52% по отношению к 2019 году. Это стало возможным благодаря укрепившемуся сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном. Этому способствовало то, что Казахстан — ближайший сосед Челябинской области и имеет границы с другими странами ближнего зарубежья, а вся техника «Уралавтоприцепа», поставляемая в Республику Узбекистан, проходит через партнеров в Республике Казахстан.
Помогло и долгосрочное планирование. Анализ основных тенденций развития современного рынка прицепной техники, богатый опыт производства серийной техники, в том числе и под заказ, показали необходимость в модернизации основных линеек прицепов в плане максимального облегчения массы изделий. Разработка таких конструкций требует основательного и трудоемкого проведения комплекса прочностных расчетов. Для этого еще в 2019 году предприятие приобрело программное обеспечение Solidworks от Dassault Systems для 3D -моделирования. Это существенно сократило количество конструкторских ошибок. Расчеты на новом компьютерном обеспечении позволили спроектировать первый облегченный четырехосный контейнеровоз, массу которого удалось сохранить на уровне трехосного.
Генеральный директор ПАО «Уралавтоприцеп» Валерий Филатов рассказал, что в течение всего 2020 года завод продолжал совершенствовать модельный ряд и запускать в серию новые модели. Помимо трехосного облегченного низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 40 тонн были разработаны трехосные самосвалы повышенной проходимости с гидравлическими аутригерами, портовая прицепная техника, семиосный полуприцеп грузоподъемностью 90 тонн, раздвижные низкорамные полуприцепы, в том числе с фронтальным заездом.
«Наш конструкторский отдел старается быстро реагировать на запросы потребителей,— говорит Валерий Филатов.— В 2020 году в серию вошли оси с пневматической подвеской, надежность и удобство которых оценили сотни покупателей. Освоена поворотная ось для низкорамных полуприцепов. Планы на 2021 год у “Уралавтоприцепа” грандиозные. Мы продолжаем работать над совершенствованием гаммы лесовозных прицепов и полуприцепов, портовых технологий, расширим ассортимент магистральной техники с учетом современных тенденций и приоритетов заказчиков».
Сложный 2020 год потребовал изменений в рабочем процессе. В период пандемии часть сотрудников была на удаленном доступе, имея полный доступ к необходимым для выполнения своей работы электронным ресурсам завода у себя дома. В первую очередь на «удаленку» были переведены сотрудники пенсионного возраста, входящие в группу риска по COVID-19. Во вторую — те отделы завода, которые непосредственно не влияют на процесс производства и могут эффективно работать на расстоянии. Как выяснилось, и так тоже можно производить уникальную технику модульного типа.
Модульный подход позволяет создавать транспортные средства различной грузоподъемности и конфигурации. Примером могут служить ТС ЧМЗАП-7032М грузоподъемностью 160 тонн, поставленные на крупные предприятия Сибири. Эти грузовые платформы созданы на базе двух трехосных прицепов-модулей и предназначены для перевозки крупных объектов энергетического сектора. Но это не все. На базе четырехосного модуля ЧМЗАП-704010 создан полуприцеп грузоподъемностью 120 тонн для перевозки сверхтяжелой гусеничной техники. Не случайно в число заказчиков «Уралавтоприцепа» входят федеральные и региональные компании нефтегазовой отрасли, все ключевые металлургические предприятия и энергоснабжающие компании России.
Конечно, успехи завода были бы невозможны без грамотной социальной политики. «В “нормальное” время мы прилагаем усилия для поддержания физического здоровья работников — они имеют возможность бесплатно посещать бассейн, кататься на коньках и лыжах. В планах первого полугодия — запуск спортзала для работников предприятия. Для детей сотрудников устраиваем конкурсы, дарим подарки на Новый год,— говорит генеральный директор “Уралавтоприцепа” Валерий Филатов.— В условиях пандемии на предприятии действуют все профилактические рекомендации Минздрава. Мы, как работодатели, заинтересованы в физическом и ментальном здоровье наших сотрудников. А в 2021 году одна из целей предприятия помимо совершенствования производственного процесса — усовершенствовать систему льгот и бенефитов для тех, кто трудится на заводе и создает уникальную и нужную технику».
Из истории завода
В 1941 году в помощь металлургическому заводу в Челябинске строят завод металлоконструкций. В 1941 году — это один цех, а в 1943 году — Бакальский завод металлоконструкций. Первое правительственное задание — выпуск конструкций для доменных печей Челябинского металлургического завода — выполнили досрочно.
В 1956 году на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта Бакальский завод передан в подчинение Министерства автомобильной промышленности и переименован в Челябинский завод автомобильных прицепов, который в наши дни станет ПАО «Уралавтоприцеп». Это первое российское предприятие, производящее транспортные средства для перевозки грузов.
В истории завода бывало разное. Например, в 1966 году землетрясение в Ташкенте почти полностью разрушило город. В кратчайшие сроки нужно было строить новые дома. Оптимальное решение — блочное домостроение, и ЧМЗАП разрабатывает технически сложный блоковоз для перевозки готовых блок-комнат.
В 1984-м, за два года до запуска ракетоплана «Буран» в космос, ЧМЗАП создал модульную конструкцию для его перевозки. Специалисты завода впервые применили гидростатический привод рулевого управления. Машина, на которой «Буран» доставлялся к месту старта, до сих пор работает на космодроме Байконур.
Техника «Уралавтоприцепа» участвовала в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в ликвидации аварии на АЭС «Козлодуй» в Болгарии, запуске крупнейшей электростанции на Дальнем Востоке — Бурейской ГЭС.
ПАО «Уралавтоприцеп» поздравляет читателей «Коммерсанта» и своих заказчиков, коллег и партнеров с Новым годом и Рождеством и желает им самого главного — здоровья, а также оптимизма и веры в свои силы!