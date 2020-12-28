Ставка на экспорт

Согласно данным аналитического портала «Экспорт регионов» Российского экспортного центра, Московская область занимает 4-е место в рейтинге регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за 9 месяцев 2020 года, который составил 4,74 млрд долларов США.

Предположительно ННЭ Подмосковья по итогам 2020 года останется на уровне 2019 года — 7,56 млрд долларов США.

Основные группы экспортируемых товаров из Московской области: оборудование и электроника, пищевая продукция, продукция химического производства (включая парфюмерию, косметику и фармацевтику). В этом году продуктами—лидерами роста в экспорте стали мясная продукция, парфюмерия и косметика, продукты неорганической химии, в том числе дезинфицирующие средства.

Московская область экспортирует свою продукцию в 158 стран мира. Ключевые страны экспорта — страны СНГ, Китай и Индия. В этом году в значительной степени вырос экспорт в страны Африки и Латинской Америки.

На данный момент в Московской области действуют 4142 компании-экспортера, из них 85% составляют малые и средние предприниматели (МСП), а 15% — крупный бизнес. При этом на МСП приходится 19% от общего экспорта, а на крупный бизнес — 81%.

Многие подмосковные экспортеры сталкиваются с такими проблемами, как недостаток компетенций для экспорта и недостаток информации о зарубежных рынках. Политические препятствия для международной торговли также немаловажны. У компаний могут возникнуть вопросы в сложности получения сертификации и лицензирования своих товаров для зарубежного рынка, а также трудности поиска иностранного покупателя и недостаток финансирования экспорта.

Для решения этих и многих других проблем создан Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области — необходимый инструмент развития регионального экспорта. Он оказывает поддержку экспортерам в рамках исполнения национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основными задачами данных проектов в части развития экспорта являются увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и увеличение количества экспортеров из числа малых и средних предпринимателей.

Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает поддержку экспорта дифференцировано в зависимости от экспортного опыта предпринимателя. Например, для начинающих экспортеров предлагается обучение экспорту, консультирование и наставничество и предоставление мер поддержки Фонда по подготовке продукта к требованиям иностранных рынков, поиск первых покупателей, документальное оформление экспортных процедур. Уже действующим экспортерам Фонд поможет выявить и устранить барьеры экспорта, провести аналитику экспортных возможностей, проконсультировать по новым рынкам и оказать содействие в поиске покупателей в новых странах, содействие в поиске финансирования развития экспорта.

В течение 2020 года Фондом поддержки ВЭД Московской области проводились совместные онлайн-мероприятия с торговыми представителями России в Белоруссии, Нидерландах, Индии, Турции, Марокко, Финляндии, Малайзии и других странах. Онлайн-мероприятия — это встречи торговых представителей с бизнесом в формате видеоконференции для продвижения подмосковных производителей на рынки иностранных государств, подбора потенциальных покупателей, обсуждения и поиска решений трудностей, связанных с выходом на рынки этих стран.

На федеральном уровне существует мера поддержки предпринимателей для пополнения оборотных средств и инвестирования в производство — Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППП). Данная поддержка оказывается Минпромторгом России на основании материалов и заявок, представленных региональными органами развития экспорта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.02.2019 №191. Поддержка экспортеров осуществляется путем компенсации процентной ставки по кредитам в размере 4,5%.

Фондом получены и запущены в работу заявки предпринимателей на получение поддержки по КППК с общим заявленным объемом экспорта до 2025 года в размере 53 млрд рублей, при этом общая сумма запрашиваемого финансирования в этом периоде — 23 млрд рублей.

В 2020 году Фондом выведено на экспорт более 700 компаний Подмосковья. Объем экспортных контрактов, заключенных предпринимателями при содействии Фонда, составил почти 100 млн долларов США.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса экспортеры перешли на новые форматы работы, и одним из главных инструментов для продвижения товаров за рубежом стали международные электронные торговые площадки. При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области в 2020 году на международных электронных площадках было размещено в 4 раза больше подмосковных компаний по сравнению с 2019 годом, при этом акцент сместился с В2С-сектора на В2В. Многие из этих компаний уже заключили экспортные контракты за счет размещения на электронных площадках.

«Электронная площадка сегодня — это не розничный интернет-магазин, здесь заключаются многомиллионные контракты. Так, компания—производитель пищевых добавок из Красногорска с начала текущего года продала на экспорт на В2В электронных площадках товаров более чем на 20 млн долларов США. При этом часть расходов, связанных с созданием аккаунта, регистрацией, сертификацией продукции, сервисным обслуживанием, Фонд поддержки ВЭД берет на себя»,— рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чье ведомство курирует деятельность Фонда.

Востребованы подмосковными производителями и другие услуги Фонда, в частности, содействие в сертификации продукции на иностранных рынках, составлении экспортных контрактов. Например, в этом году компания—производитель медицинских и защитным масок из Бронниц благодаря консультационной поддержке и содействию сертификации Фонда заключила впервые в своей истории экспортные контракты на поставку защитных масок сразу на 10 млн долларов США в Нидерланды, Португалию и Словакию.

«Поддержка Фонда востребована и является необходимой для эффективного развития внешнеэкономической деятельности в малом и среднем предпринимательстве. Поэтому, безусловно, Фонд и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку подмосковным предприятиям. Московская область осознает важность поддержки экспорта, и для этих целей в 2021 году запланировано финансирование Фонда на поддержку экспорта в размере 260 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов»,— отметила Екатерина Зиновьева.

В рамках исполнения июльского указа Президента РФ в регионе поставлена задача увеличить ННЭ на 70% к 2030 году. В новом году Фонд продолжит выявлять и устранять барьеры экспорта, предоставлять имеющиеся меры поддержки, персонально сопровождать крупнейших экспортеров МО, увеличивать количество экспортеров, обучать и вовлекать в экспортную деятельность новых предпринимателей. Также Фонд разрабатывает новые региональные меры поддержки, например для крупного бизнеса — компенсация затрат на сертификацию продукции на иностранных рынках.