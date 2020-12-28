Подмосковные ОЭЗ в 2020 году: увеличение числа резидентов, создание пятой ОЭЗ, подтверждение статуса лучших

На сегодняшний день в Московской области функционируют 4 особые экономические зоны: две технико-внедренческие зоны в городских округах Дубна и Фрязино и две — промышленно-производственные — в Ступино и Кашире.

25 октября 2020 года Правительством Московской области подписано соглашение о создании пятой особой экономической зоны в Подмосковье — ОЭЗ «Максимиха» в городском округе Домодедово.

«Этот муниципалитет имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. Планируется, что на первом этапе реализации проекта будет создано порядка 550 рабочих мест. А в перспективе в этой ОЭЗ будет трудоустроено около 5 тыс. человек»,— рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект могут составить от 10 млрд до 20 млрд руб. По прогнозам, за 10 лет налоговая отдача в экономику региона только от первых двух резидентов — порядка 1,3 млрд руб. Для резидентов ОЭЗ будет действовать комплекс мер господдержки, доступный на всех пяти инвестиционных площадках региона: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.

Всего в особых экономических зонах Подмосковья зарегистрировано 207 организаций. Из них 21 компания получила статус резидента в 2020 году.

Среди них — ООО НПО «МКС ГРУПП», которое планирует разрабатывать и производить блочно-модульное и узловое оборудование для автономных источников электрической и тепловой энергии в ОЭЗ «Дубна». Объем инвестиций в проект превысит 789 млн руб., на производстве будет создано около 150 рабочих мест.

Также на территории ОЭЗ в г. о. Дубна компания ООО ПК «Натуральные материалы» планирует реализовать проект по созданию современного высокотехнологичного производства биоразлагаемых материалов и продукции на их основе, в том числе полимеров для производства биоразлагаемой упаковки, медицинских изделий, материала для 3D-принтеров. Объем инвестиций составит более 928 млн руб.

А ООО «Ядро Фаб Дубна» создаст в этом ОЭЗ современное производство печатных плат с использованием передовых технологий и конструкционных материалов. Резидентом будет создано порядка 150 новых рабочих мест, объем инвестиций составит 1,8 млрд руб.

На территории ОЭЗ ТВТ «Исток», функционирующей на территории г. о. Фрязино, ООО «Левин Фотоникс» планирует создать предприятие по разработке и развитию серии газоанализаторов, программируемых логических контроллеров, а также программного обеспечения для анализа технологических процессов, обеспечения безопасности персонала и экологического контроля. Компания инвестирует в проект 35,97 млн руб.

Екатерина Зиновьева: «Технико-внедренческие ОЭЗ Подмосковья “Дубна” и “Исток” стали точкой притяжения для высокотехнологичных компаний. Для них созданы комфортные условия для ведения деятельности. На территориях ОЭЗ уже есть необходимая инфраструктура, действуют различные преференции, обе территории обладают высоким кадровым потенциалом, находятся на территории наукоградов региона».

В сентябре 2020 года статус резидента получила компания ООО «Монэн Рус», расположившаяся в ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат». На заводе планируется производство сиропов и фруктово-ягодных наполнителей. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,3 млрд руб. Запуск производства предполагается осуществить в начале 2021 года.

В конце 2020 года первый резидент был зарегистрирован и в ОЭЗ «Кашира». Здесь компания ООО «Агрокультура Групп» планирует выращивание, сбор и реализацию овощей, зелени и ягод с объемом производства более 11,5 т продукции в год. Объем инвестиций в проект составит не менее 500 млн руб. На территории региона будет создано порядка 300 новых рабочих мест.

В текущем году увеличилось не только количество резидентов в подмосковных ОЭЗ, но и площадь этих инвестиционных площадок. Так, в апреле 2020 года было подписано дополнительное трехстороннее соглашение об изменении границ ОЭЗ ТВТ«Дубна». Таким образом, территория особой экономической зоны выросла с 217 га до 279 га.

Три действующие на территории Подмосковья ОЭЗ «Дубна», «Ступино Квадрат» и «Исток» подтвердили статус одних из лучших ОЭЗ России. Они вошли в IV Национальный рейтинг особых экономических зон страны.

ОЭЗ «Дубна» стала лидером рейтинга в группе ОЭЗ технико-внедренческого типа. Данная площадка имеет высокую инвестиционную привлекательность (свыше 100%). Также в рейтинг ОЭЗ ТВТ вошла подмосковная ОЭЗ «Исток», находящаяся в г. о. Фрязино. ОЭЗ «Ступино квадрат», расположившаяся в одноименном городском округе Московской области, заняла четвертую строчку в рейтинге ОЭЗ промышленно-производственного типа и портовых ОЭЗ.

«Нам очень приятно, что и в этом году три подмосковные ОЭЗ вошли в рейтинг. Для нас это наивысшая оценка инвестиционной привлекательности региона. Мы рады, что смогли создать в Московской области такие площадки для развития подмосковных компаний»,— отметила руководитель ведомства.