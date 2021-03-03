Петербург и Ленобласть попали в сеть

МегаФон идет с быстрым мобильным интернетом в села и деревни Ленинградской области. В начале пандемии, когда многие перешли на удаленную работу, там резко возросла нагрузка на сеть. Эксперты оценивают инвестиции оператора в Ленобласть в сотни миллионов рублей.

Тотальная цифровизация

К концу 2020 года МегаФон завершил масштабную LTE-модернизацию своей инфраструктуры на территории Северо-Западного федерального округа. Всего за прошедший год оператор запустил более 1250 базовых станций LTE. Примерно 40% из них — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь максимальное количество базовых станций работает в диапазоне 1800 МГц. Из плюсов — рост дальности действия сигнала почти в два раза. А значит — доступ абонентов к высокоскоростному интернету на скорости 4G.

«Мобильный интернет становится главным источником трафика. К примеру, число пользователей передачи данных в сети МегаФон только в Петербурге и Ленобласти за последние три года выросло почти на 30%. И это больше, чем в среднем по России, где показатель составил 27%, — считает директор отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов. — Для того чтобы у пользователей смартфонов не приостанавливалась загрузка видео во время просмотра, игр, а общение в интернете было комфортным, нужна качественная инфраструктура связи. Именно поэтому мы строим, развиваем и модернизируем нашу сеть».

Фото: пресс-служба ПАО «Мегафон»

Владимир Бакалов подчеркнул, что спрос на цифровые услуги у абонентов растет ежегодно, и неважно, где они живут — в крупных городах или в небольших населенных пунктах. Однако акцент в развитии сети оператор сделал именно на небольших селах и деревнях, а также спальных районах на границе с Петербургом, юридически относящихся к Ленинградской области.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, все сотовые операторы, работающие на рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти, активно занимаются строительством и оптимизацией своих собственных сетей. «И Мегафон принимает в этом активное участие. Инвестиции в развертывание новых базовых станций состоят не только из их стоимости, но и затрат на оптико-волоконные линии связи. Можно предположить, что сумма инвестиций за год только в Ленобласть составила более $40 млн», — оценивает он.

Стоит добавить, что именно МегаФон стал первым из списка «большой четверки», кто начал тестирование 4G в Санкт-Петербурге. Это было в далеком 2010 году. Тогда новый стандарт позволил организовать мобильную передачу данных на скорости до 300 Мбит/c. С таким «ускорением» абоненты смогли смотреть видео в HD-качестве, совершать видеозвонки, играть в онлайн-игры прямо со смартфона. Еще через несколько лет МегаФон сделал ставку на надежность уже существующей сети. С 2017 года началась точечная модернизация линий и узлов, внедрение новых стандартов LTE Advanced и LTE Pro. Но в начале 2020 года эти работы приняли совсем другие масштабы. Оператор задался целью улучшить покрытие и обеспечить доступ к высокоскоростному интернету абонентам в малых населенных пунктах.

Ленобласть «раскачала» трафик

В рамках адресной программы модернизации инфраструктуры МегаФона жители около 150 малых населенных пунктов Ленобласти забыли, что значит цифровое неравенство с городом. Жители деревень Синево, Сорочкино, Яблоновка и других с населением менее 100 человек теперь могут пользоваться высокоскоростным интернетом. При этом в 45 населенных пунктах адресной программы LTE-покрытия до 2020 года не было в принципе.

Решение улучшать качество сети оказалось верным и своевременным шагом. С весны прошлого года начала массово расти доля работающих и учащихся на удаленке, изменились их паттерны поведения и географическое распределение: горожане из деловых кварталов Санкт-Петербурга начали мигрировать в свои дома или на дачи. Большинство из них расположены в области: на границе с Петербургом за последние несколько лет выросли огромные жилые массивы, где проживают сотни тысяч человек. Именно там резко возросла нагрузка на сеть. Статистика это подтверждает. По данным МегаФона, прирост потребления дата-трафика год к году в Ленобласти только в минувшем декабре составил 70%. Абоненты прокачали более 12 000 Тбайт дата-трафика, тогда как годом ранее — лишь 7000 Тбайт.

Кроме того, в Ленобласти резкий, иногда даже кратный рост потребления дата-трафика был зафиксирован и в более отдаленных от границ города населенных пунктах — в том числе в малых.

По словам Владимира Бакалова, нестандартное увеличение трафика в некоторых локациях привело к повышению нагрузки на сеть. «Это внесло корректировки в те процессы, которые обеспечивают необходимую емкость сети в местах повышенной нагрузки. Мы сработали оперативно и расширили каналы там, где это было необходимо», — добавил он.

Однако, как подчеркивает Денис Кусков, потребление интернета увеличивается не только на фоне пандемии. Это ежегодный тренд цифровизации, который набирал обороты еще до режима самоизоляции.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Будущее сегодня

Результат проведенной работы по модернизации сети в своем исследовании отметила международная компания Ookla. Лидером по скорости мобильного интернета как в России, так и в Петербурге и области стал МегаФон. Средняя скорость скачивания в сети — почти 30 Мбит/c. Практика показывает, что уже сейчас благодаря 4G и использованию диапазона 1800 МГц в мобильных сетях можно без ограничений играть и смотреть видео онлайн, заливать ролики в соцсети и многое другое: скоростей для этого вполне хватает. И если раньше жители небольших населенных пунктов Ленобласти были лишены такой возможности, то сейчас проблема решена и в них.

До сих пор развитие сетей связи в Ленобласти — как мобильных, так и фиксированных — сдерживалось целым рядом факторов. «Это сравнительно низкая плотность населения, более низкий, по сравнению с городом, платежеспособный спрос, неоднородность уровня экономического развития и информатизации муниципальных районов, городских сельских поселений», — напоминает глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. При этом в последнее время инвестиции в область со стороны мобильных операторов связи растут, что может привести к качественному технологическому рывку, отмечает он.