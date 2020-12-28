«Системные ограничения все сильнее дают о себе знать»

№ 49 Экономист Михаил Дмитриев — о том, что необходимо для построения в России эффективного государства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Особый порядок

Бесконечные, порой абсурдные запреты, штрафы — вот и вся «эффективность», вот, чем запомнится уходящий год.

Ефим Плахин

Долго ждать

Эффективное государство в России? До этого так же далеко, как до Юпитера... Менеджмент нужно менять, может, тогда и будет эффективность.

The dreamer

Разруха в головах

Эффективность должна быть сквозной: эффективное государство — эффективные институты — эффективная социальная почва, рождающая институты. И, наконец, соответствующий менталитет. «Сделал дело — гуляй смело» — эта поговорка годна для дворового человека, для слуги, и трудно представить себе фермера, который так говорит. Россия исторически сформировалась как служилая страна, как нация исполнителей и быть эффективной без ментальной перестройки не сможет.

OSAO

«Мафия меняется вместе с обществом: в пандемию она к нам все ближе»

№ 49 Говорит прокурор области Калабрия Никола Граттери

Фото: Corbis / Getty Images

Однако!

Впервые вижу честное признание должностного лица, что мафия — это часть итальянского общества, порожденная специфическим менталитетом. Мафия будет существовать, пока существуют итальянцы.

Oрел

Другая работа

№ 49 Коронавирус дал осложнения на рынок труда

Гендерный аспект

Женщины взяли себе вторую работу, потому что мужья свою потеряли.

Ilona Realista

Профессия номер один

Когда был полный локдаун, пошел в курьеры. Но деньги-то надо зарабатывать. Все схлопнулось. Доставка взлетела до небес. Народ, который постоянно работает, жаловался, что загрузка в середине года как под Рождество.

Sergey Markov

Дело тонкое

№ 49 Как отечественная внешняя разведка изменилась за 100 лет

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Служба в себе

Автор не написал, что «самая мощная в мире» советская разведка была параллельно и бизнесом. Она существовала на самообеспечении! Более того, в Москву вместе с донесениями привозили чемоданами валюту. Разведка стала, по мнению ЦК ВКП(б), слишком самостоятельной. Та же причина, что привела тогда разведку к успеху, ее же и сгубила, почти вся агентура была уничтожена физически. Доктор Зорге даже после войны числился в двойных агентах. Его жена и сын сгинули в лагерях.

vnbiryukov

Не нашего ума дело?

№ 50 Заменит ли искусственный интеллект человека

Фото: Controluce via AFP

Неуловимое

Ускова, упомянув о загадочной человеческой душе, забыла сказать о главном свойстве человеческого разума — о сознании. Если арифмометр вдруг осознает, что все эти вычисления совершает он, то он перестанет быть арифмометром. Осознание себя как отдельной сущности предшествует душе. Сначала возникаю Я, и только потом Я начинает ощущать, что болит Его душа. Короче, апперцепция пока непостижима, и не видны даже пути к ней.

O/R

Недослышанные

№ 50 Что думают о себе и о жизни 14-летние?

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как болото

Уверен, что в этот самый TikTok забегают и в нем проваливаются, да, дети, но только по возрасту дети, а так, пустышки. Это яма для звонкой пустоты!

kn_al@bk.ru

По прежним лекалам

Они изучают формулу детства! Тут не надо ничего придумывать, достаточно посмотреть, как все это было реализовано в СССР. Массовое занятие школьников спортом было заслугой государства, сейчас от этого остался пшик... Та же школа сейчас и не учит, и не воспитывает. Детей надо учить и воспитывать в первую очередь. Сейчас посмотришь, какое у них детство: они даже на переменах уже не бегают, стоят вдоль стен, уткнувшись носами в кусок пластика,— так детство и проходит.

андрей шотский

Если коротко

Дети всегда дети. Надо их слушать и слышать. Аксиома.

владимир сафронов

Мы знакомы?

Некогда — вот бич нашей жизни. Тяжело и помногу работающие родители (часто один) и, как следствие, садик, школа, дедушка-бабушка (если есть), в результате к выходу из школы родители понимают, что имеют дело с незнакомым человеком.

Владимир Ворожейкин

Старые вещи о главном

№ 50 Российская империя от шляпы до кальсон: история одной коллекции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В деталях

Насколько я понимаю, «Мюр и Мерилиз» здесь не собственно магазин, а текстильная фабрика тех же владельцев, производившая все женские вещи, зонтики, шляпы и перчатки. Это ведь сначала была фабрика женских штук, потом они стали открывать свою фирменную сеть магазинов, флагманом которой стал будущий ЦУМ в Москве. А так замечательно: про сюртук, который на манишку, который трудно было бы носить современному человеку с его кривой осанкой.

Alexander Markov

А наследники кто?

Будут правильные люди, сохранятся и правильные вещи. Я слышал про случаи жесткого вступления в наследство: наследник делает заказ клининговой фирме на полную очистку квартиры от всего содержимого, затем зовет мастеров для косметического ремонта, потом продает, и на этом заканчивается вся историческая память о предках. Вот как надо было написать: «Те, кому есть кому передать что-то по наследству,— счастливые люди!»

Олег

Письма читала Мария Портнягина