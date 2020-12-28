Инвесторы ставят на Москву

Столица — крупнейший промышленный центр страны. Здесь работают свыше 700 крупных и средних предприятий. Примерно пятая часть из них была создана еще до войны: в основном речь о научно-производственных объединениях и НИИ, но, например, давно за 100 лет перевалила история производства сладостей «Бабаевский», «Рот Фронт», «Красный Октябрь», косметических фабрик «Свобода» и «Новая заря», с 1920–1930-х годов работают авиастроители ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева», ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» и ПАО «Туполев».

В Москве практически нет товаров, которые город бы сам не производил. Если посмотреть на статистику, то порядка 20% в промышленном секторе Москвы занимает выпуск пищевых продуктов и напитков, еще 16% приходится на готовые металлические изделия, около 8% — на компьютеры, электронные и оптические изделия, порядка 6% — на лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях.

И это только малая часть списка. Например, в Москве собирают автомобили марки Renault — и, кстати, первые в мире машины модели Renault Arkana сошли с конвейера именно здесь. В столице расположено конструкторское бюро, которое разрабатывало Sukhoi Superjet, а также здесь производят запчасти к нему. В столице работают два крупнейших в стране лифтостроительных завода — Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный. В Москве же производят одежду, обувь, роботов и многое другое.

Помимо гражданских заводов в столице расположено более 300 оборонных производственных и научно-исследовательских предприятий, работающих в области авиастроения, космоса, приборостроения, радиоэлектроники, атомной энергетики. «МиГ», «Ил», «Су», «Ту» — все эти легендарные машины разрабатывали в столице.

Все это современные высокотехнологичные производства, которые на сегодняшний день прошли почти все этапы модернизации, а многие и роботизации. Новые заводы, конечно, сразу создаются по другим правилам — цифровым, практически со всеми атрибутами «Индустрии 4.0». Само собой, они не «дымят», отвечают высоким экологическим требованиям и, что важно, занимают меньше пространства.

Кризис нипочем

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Значительную долю экономики Москвы занимает именно промышленность, обеспечивая 16,2% валового регионального продукта столицы. Уверенный рост производство показывает последние три года. Так, в 2017 году рост составил почти 1,7%, в 2018 году — 6,1%, в 2019 году — 5,6%.

По итогам одиннадцати месяцев 2020 года рост промышленного производства составил 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Драйвером роста столичной промышленности остаются обрабатывающие производства: их индекс вырос на 5,2% с начала 2020 года. Так, например, в 4,8 раза выросло производство машин и оборудования. За одиннадцать месяцев этого года столичные предприятия выпустили 14,3 тыс. лифтов, это на 11,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В 2,2 раза увеличилось производство химических веществ, таких как антисептики, парфюмерные и косметические средства. К примеру, производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств с января по ноябрь 2020 года увеличилось в 3,9 раза, а производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей — в 6,8 раза.

Ожидаемо резко (на 27,2%) выросли объемы выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Помимо этого продолжился начавшийся еще в мае рост производства бумаги и бумажных изделий (на 35,7%). Эксперты объясняют это повышением спроса на бумажную упаковку со стороны производителей потребительских товаров на фоне экологических трендов, а также увеличения количества товаров, приобретаемых онлайн. Также увеличилось производство пищевой продукции (на 49,5%), в частности продуктов из мяса и мяса птицы, хлеба и хлебобулочных изделий.

На край света

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Стоит отметить, что столичные промышленники активно отправляют свою продукцию за рубеж. За первые три квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт Москвы вырос на 41,2%, до $27,11 млрд. Основные импортеры столичных товаров — страны СНГ, Восточной Европы и Китай. В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 44,8% и составил $24,83 млрд, а экспорт агропромышленной продукции вырос на 11% и составил $2,28 млрд.

Среди товаров, пользующихся наибольшим спросом у зарубежных покупателей: механическое оборудование, автотранспорт и спецтранспорт, продукция фармацевтической и химической промышленности — продукция для изготовления индивидуальных средств защиты. Еще зафиксирован высокий спрос на московскую готовую пищевую продукцию, например на московский шоколад, изделия на основе муки и продукты из мяса.

Для некоторых компаний-экспортеров пандемия стала временем не только возникновения определенных трудностей, но и временем открытия новых рынков. Например, компания «Бытпласт», производящая пластиковые бытовые товары, во время самоизоляции начала поставки в Румынию и другие европейские страны. При этом новые экспортные товары были разработаны специально для европейского рынка и с учетом требований стран ЕС. Экспортные продажи компании через партнеров за девять месяцев текущего года выросли более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого.

А производитель косметики EFTI Cosmetics запустил несколько новых продуктов, также пользовавшихся особым спросом во время пандемии. Компания начала поставлять за рубеж антибактериальный гель для рук, жидкое мыло и влажные салфетки с антибактериальным эффектом. Экспорт компании увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом. Контракты на поставки антибактериальных средств были заключены с Польшей, Латвией и Казахстаном.

Если говорить в целом, столичные компании-экспортеры освоили ряд новых для столицы рынков сбыта. С 2020 года в их число вошли Реюньон, Гондурас, Багамы, Новая Каледония и Барбадос. Особенно востребованными товарами у этих стран стали автомобильные шины, красители с повышенным содержанием диоксида титана и черный чай.

Подстроиться под стремительные изменения на рынке компаниям помогает центр продвижения и развития экспорта «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Центр предлагает различные уровни экспортной поддержки в зависимости от потребностей, зрелости, масштаба и возможностей столичных производителей. Такой подход позволяет понять ключевые потребности и оказать поддержку там, где она действительно необходима.

Магнит для инвестиций

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Инвестиции в городе также остались на уровне: только за первые девять месяцев 2020 года средства в основной капитал составили 1,9 трлн руб., что на 11,5% выше показателя аналогичного периода 2019 года. А за последние десять лет объем таких инвестиций увеличился вдвое в реальном выражении.

На зарегистрированные в Москве компании приходится почти половина всех поступающих в Россию прямых иностранных инвестиций. Для зарубежных предприятий столица имеет ряд конкурентных преимуществ. В первую очередь это точка входа на рынок России и стран СНГ с населением около 200 млн человек и выхода на экспортные рынки. Кроме того, Москва не просто так славится квалифицированными трудовыми кадрами и научно-образовательным потенциалом. Другими плюсами города являются хорошо развитые информационно-коммуникационные технологии, большой запас мощности коммунальной инфраструктуры, активно развивающаяся транспортная инфраструктура и общественные пространства, а также высокое качество городской среды. Все это, само собой, крайне привлекательно для иностранного бизнеса, который хочет не просто комфортно работать, но и жить, воспитывать детей, развлекаться. Крупнейшие вложения в экономику столицы поступают от инвесторов из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США. Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость.

Надежное партнерство

Еще одна причина такого доверия инвесторов к столице — развитые и уже показавшие свою эффективность на практике механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Другими словами, город четко знает, какие конкретно производства и крупные проекты хотел бы развивать на своей территории, и на эту тему ведет успешный диалог с частным бизнесом, предлагая взамен на инвестиции разного рода поддержку. Неудивительно, что именно Москва четвертый год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства, составляемом Минэкономразвития РФ.

ГЧП реализуется в различных отраслях: медицина, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обслуживание. Объем контрактов Москвы по проектам ГЧП с 2013 года по настоящее время превысил 1 трлн руб., в том числе на долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей — 271,6 млрд руб., на контракты жизненного цикла — 521,4 млрд руб.

Активно заключаются контракты жизненного цикла, позволяющие объединить в одном проекте создание, поставку и обслуживание техники и оборудования. Это не только ведет к улучшению качества сервиса, но и существенно экономит бюджетные средства на приобретение оборудования и услуг по его обслуживанию за счет исключения посредников (дистрибуторов). Среди недавно заключенных КЖЦ — закупка с последующим сервисом сложного медицинского оборудования на общую сумму более 40 млрд руб.

Также широко применяются концессии для создания крупной инфраструктуры. Сейчас в стадии конкурса два концессионных проекта: будут созданы заводы по утилизации илового осадка сточных вод (инвестиции — более 25 млрд руб.), современный гериатрический центр (0,5 млрд руб.), при этом бюджетные вложения не предусматриваются.

Какой бы механизм ГЧП ни выбрал инвестор, практически все они обеспечивают компаниям долгосрочный стабильный доход и защиту от многих рисков, а городу — привлечение новых компетенций и повышение эффективности использования бюджетных средств.

Москва стала пионером среди регионов в области применения офсетных соглашений (долгосрочный госконтракт со встречными обязательствами). В его рамках инвестор обязан построить или модернизировать производство определенных товаров, вложив не менее 1 млрд руб., а город, в свою очередь, гарантирует долгосрочный и стабильный спрос на эту продукцию. На данный момент столичные власти заключили четыре офсетных контракта с совокупным объемом инвестиций около 12 млрд руб. Для города это не только неплохие вложения в экономику города, но и новые рабочие места для сотен жителей столицы. Для инвестора — гарантированная долгосрочная поставка своей продукции Москве, ведь по четырем офсетным контрактам город закупает продукции на 71,6 млрд руб.

Так, первый был подписан с фармацевтической компанией Biocad в 2017 году на поставку лекарственных препаратов против онкологии и аутоимунных заболеваний. В начале сентября была запущена первая очередь завода в Алабушево на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Начать производство компания рассчитывает в конце 2020 года, а отгрузить первые партии лекарств заказчику — в начале 2021 года.

В рамках договоренности с Biocad компания в течение семи лет будет производить и поставлять в поликлиники и больницы города Москвы 22 наименования лекарственных средств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Объем инвестиций предприятия в создание и освоение производства составит более 3 млрд руб., из которых 2 млрд руб. уже вложено. Как отмечал гендиректор Biocad Дмитрий Морозов, для компании важно «не просто построить еще один производственный комплекс, а стать органичной частью, одним из важных факторов развития здравоохранения и экономики в ведущем регионе страны».

Второй офсетный контракт был также заключен с производителем лекарственных препаратов для лечения широкого спектра заболеваний компанией «Р-Опра» (объем инвестиций — 5,9 млрд руб.). Третий офсет предполагает создание компанией «Гемамед» импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных (инвестиции — не менее 1 млрд руб. в течение трех лет).

Четвертое офсетное соглашение власти Москвы заключили в 2020 году с компанией «Вимм-Билль-Данн». Контракт предполагает поставку продуктов питания для детей и кормящих женщин через молочные кухни. В создание производства планируется направить около 2,1 млрд руб., а начать поставки — с 2022 года в течение последующих восьми лет.

В настоящее время Москва объявила конкурс на заключение пятого офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов. По его условиям инвестор должен будет в течение двух-трех лет локализовать производство на территории Москвы и наладить выпуск 20 лекарственных препаратов, которые город обязуется закупать с момента запуска завода в течение восьми лет. Общая сумма контракта — 1,1 млрд руб.

Особенные инвесторы

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Еще одна точка притяжения инвестиций — столичная особая экономическая зона «Технополис «Москва», на нее по результатам 2019 года пришлось 11% всех инвестиций в обрабатывающую промышленность города. У нее непростая судьба: созданная еще в 2005 году (тогда еще под управлением федеральных властей ОЭЗ «Зеленоград»), она долгое время вызывала большие вопросы с точки зрения эффективности, а в 2014 году Счетная палата РФ даже заявила, что площадка не оправдала возложенных надежд. Активное расширение ОЭЗ началось в 2016 году, когда территория с особым статусом юридически перешла под управление правительства Москвы. За следующие три года количество резидентов увеличилось почти вдвое, а общий объем вложенных инвестиций — втрое, с 11 млрд до 30 млрд руб. к концу 2019 года.

Сейчас ОЭЗ расширилась с двух до пяти площадок (присоединились Технополис «Москва» в Печатниках, «Микрон» и «Ангстрем»), а ее площадь достигла более 200 га. На ее территории работают свыше 180 высокотехнологичных компаний, 79 из них — резиденты. Компании выпускают как промышленных роботов и роботов-саперов, так и аппараты ИВЛ, 3D-сканеры, лекарственные препараты и многое другое.

Чтобы стать резидентом, необходимо соответствовать ряду требований, например заниматься определенным видом деятельности, иметь установленный объем инвестиций и выручки. Статус дает значительные налоговые льготы, тем самым позволяя вкладывать дополнительные средства в собственное развитие. Так, объем инвестиций резидентов за первые три квартала 2020 года превысил 7 млрд руб., что почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Осенью 2020 года Технополис «Москва» впервые принял участие в рейтинге мировых особых экономических зон, результаты которого ежегодно публикует английское издание fDi Magazine, и победил сразу в шести специальных номинациях. Это лучшее достижение в рейтинге среди российских ОЭЗ с 2014 года, когда рейтинг стал ежегодным. Эксперты высоко оценили возможности локализации производств на площадке, развитие кластеров, созданную инфраструктуру, открытость в общении с резидентами. Отдельно выделили вклад в борьбу с пандемией, в рамках которой многие предприятия ОЭЗ с первых дней активно включились в производство необходимых городу товаров: от бахил и спецкостюмов до систем обеззараживания сточных вод больниц.

Производственные и финансовые результаты Москвы как объединения совершенно разных промышленных компаний демонстрируют, что усилия, потраченные столичными властями на привлечение и стимулирование инвестиций, окупаются с лихвой. К примеру, на 1 руб. государственной поддержки приходится 3 руб. частных инвестиций. Экономика столицы за последние годы стала устойчива даже к самым резким колебаниям конъюнктуры и форс-мажорам, но нет пределов совершенству. Так что у правительства города на ближайшие годы уже есть четкий план развития столицы, который во многом будет реализован на средства частных инвесторов.

Как отметил BG руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, в целом промышленность Москвы находится в мировом тренде по деиндустриализации, что является нормальным процессом. Но, отмечает он, как правило, вынесение за пределы города касается низкотехнологичных производств, в то время как современные предприятия должны оставаться и развиваться в пределах города. «В городе должны оставаться экологичные и эффективные заводы с учетом высокой стоимости столичной земли. В каждом отдельном случае нужно смотреть, сколько добавленной стоимости генерирует предприятие на квадратный метр занимаемой им территории»,— отмечает эксперт. По его мнению, также в городе есть смысл поддерживать и развивать производство продукции, которую невыгодно или невозможно везти на большие расстояния. Например, говорит он, выпуск продуктов длительного хранения не обязательно размещать в городе, на месте таких производств более логично построить офисные или жилые комплексы. Помимо этого господин Сальников отмечает, что Москва отличается высокими экологическими требованиями, что также накладывает отпечаток на возможность развивать в городе то или иное производство. Наиболее перспективно, по его мнению, привлечение в город высокотехнологичной промышленности, которая нужна не только московской, но и российской экономике, которая сейчас ориентирована на выпуск продукции низких переделов. «В Москве есть необходимый человеческий и финансовый капитал для развития инновационных направлений. И при поддержке властей город может стать центром притяжения для подобных проектов»,— поясняет Владимир Сальников.

Ольга Матвеева