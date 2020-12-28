Имя

Брейгелей должно быть много

В музее «Новый Иерусалим» открыта выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». В экспозиции — произведения трех представителей художественной династии XVI–XVII веков: Питера Брейгеля Младшего, Яна Брейгеля Старшего и внука Яна Брейгеля Младшего. Именно работы первого из них — «Богач и льстецы», «Крестьянский праздник», «Добрый пастырь» — стали основой выставки. Также в «Новом Иерусалиме» будут представлены работы других мастеров, которых относят к династии Брейгелей, среди них — картины фламандских и голландских натюрмортистов Исаака Соро, Амброзиуса Босхарта и Балтазара ван дер Аста. Всего на выставке собраны 70 работ, большая часть которых будет представлена в России впервые.

Панорама

Британия открывается

Кадр из фильма «Плывем, мужики», режиссер Оливер Паркер, 2018 год Фото: Amp Film

XXI фестиваль «Новое британское кино» стартует в онлайн-формате. По иронии судьбы премьеры и избранные работы британских режиссеров с фестивальных показов прошлых лет российский зритель увидит после объявления о закрытии авиасообщения с Великобританией по всему миру. В раздел игрового кино вошли драма подростка-гимнастки «Идеальная десятка», комедия о великовозрастных британских синхронистах («Плывем, мужики»), шутливая история о преодолении вечного детства с Джоди Уиттакер «Навыки взрослой жизни». Особое место отведено документальным фильмам о современном искусстве: сэр Иэн Маккеллен сам создает перед камерой свой портрет и размышляет о театре и кино в фильме «Маккеллен: Играя роль», лента «Мир глазами Radiohead» охватывает вехи в творчестве британской группы, сломавшей рамки рок-н-ролла, а картина «Мир Аниша Капура» предлагает отправиться в путешествие по творчеству знаменитого британско-индийского скульптора.

Голос

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Человек творящий и человек живущий — два разных существа».

Александр Курляндский, писатель и драматург, один из создателей «Ну, погоди!», с которым мы простились на прошлой неделе

Премьера

Тургенев без кружева

Сцена из спектакля «Месяц в деревне» в постановке Егора Перегудова (МХТ им. А.П. Чехова) Фото: Александр Иванишин / МХТ им. А.П. Чехова

На сцене МХТ им. А.П. Чехова 4 января состоится премьера спектакля «Месяц в деревне» в постановке Егора Перегудова. Его прочтение тургеневской пьесы, основанной на любовном четырехугольнике в декорациях дворянского гнезда, существенно отличается от классических постановок в духе Станиславского и Эфроса. Сохранив «тургеневское кружево», режиссер сократил, «перемонтировал» авторский текст и выбрал новый ракурс, стараясь высветить истинные желания персонажей, скрытые за словами. «На мой взгляд, это история про людей, которые … не позволили проверить, что будет, если разрешить себе быть "нехорошим" и поступать, как хочется, а не как должно,— пояснил Перегудов.— Может быть, нужно шагнуть за рамки и позволить совершить что-то немыслимое, чтобы понять, что такое настоящее счастье…»

Смотр

Сказка на чердаке

Афиша к спектаклю «Рождество на чердаке» в постановке Анны Горушкиной Фото: Театр им. Евг. Вахтангова

В Театре Вахтангова 6 января состоится премьера — спектакль «Рождество на чердаке» в постановке Анны Горушкиной. Он основан на новеллах О. Генри «Алое платье», «Дары волхвов», «Последний лист», «Тщеславие и соболя» и «Канун Рождества», а его главные герои — жители мегаполиса, готовящиеся к празднику. Задуманный как сказка для взрослых, в которой есть место не только для грусти, но и для надежды, спектакль расскажет и о самом американском писателе, жизнь которого, по мнению режиссера, «абсолютно соответствовала тому, о чем он писал, что защищал в своем творчестве». «О. Генри очень современен,— подчеркнула Анна Горушкина.— Он дает верный рецепт: сегодня, когда нет опоры в окружающем мире, мы сами можем делать чудеса, стать поддержкой друг другу. Ангелы — это люди».

Вещь

Фото: Государственный Эрмитаж

Ваза «Кристалл» (1956) и другие работы скульпторов и художников Ленинградского фарфорового завода им. М.В. Ломоносова представлены на выставке «Декоративный минимализм. Оттепель в советском фарфоре» в музее «Эрмитаж».

Анонсы

28.12

В музее-заповеднике «Царицыно» выставка «Керамика. Парадоксы» соберет 165 произведений мастеров ХХ–XXI века, среди которых — Фернан Леже, Пабло Пикассо, Михаил Врубель, Константин Сомов и другие.

30.12

На новогоднем гала «Великие па-де-де» в МДМ солисты Мариинского и Михайловского театров, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представят па-де-де из «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика», «Дон Кихота», «Корсара» и других балетов.

31.12

В Концертном зале им. П.И. Чайковского — праздничный концерт «Новый год с Юрием Башметом».

01.01

Фото: Пионер, RUSCICO

Отреставрированный семейный мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» выходит в повторный прокат в России.

02.01

На Малой сцене Театра им. Вл. Маяковского состоится премьера спектакля «В день свадьбы» в постановке студентов Мастерской Миндаугаса Карбаускиса ГИТИСа.

03.01

В российский прокат выходит французская комедийная драма «Счастливо оставаться» (в главных ролях Виржини Эфира и Альбер Дюпонтель).