«Антиковидная» экономика

Пандемия COVID-19 изменила мир и его экономику, потребовав быстрой реакции и от компаний. Искать новые способы ведения бизнеса им пришлось в первую очередь для того, чтобы выжить, во вторую — повысить уровень безопасности общества, в котором они работают. Поэтому не удивительно, что значительное число предприятий нашло возможности производить то, чем еще недавно они не занимались. Не важно, идет речь о пошиве средств индивидуальной защиты или выпуске санитайзеров. Главное — эффект. В Москве он оказался весьма значительным.

Ажиотажное включение

С начала весны и без того испытывающая сложности российская экономика попала под серьезное негативное влияние пандемии коронавируса. Многим предприятиям пришлось сначала остановить производство, а затем перестраивать свою работу в соответствии с новой реальностью. Конечно, в экономическом пространстве страны оставались компании, которые не могли себе позволить останавливаться и, наоборот, стали наращивать мощности производства. В первую очередь это предприятия, выпускающие материалы или оборудование для сферы здравоохранения: медицинские изделия, средства индивидуальной защиты, санитайзеры, медоборудование и так далее.

Впрочем, в борьбу с пандемией включились не только профильные компании, но и предприятия, далекие от медицинской сферы. Такая переориентация промышленных компаний в период пандемии позволила довольно быстро и значительно нарастить объемы необходимой продукции медицинского назначения. И благодаря общим усилиям в июле Россия полностью отказалась от импорта «антиковидной» продукции.

Ажиотажный спрос на одноразовые средства защиты стал причиной того, что российские предприятия за первые два месяца пандемии в России увеличили производство одноразовых масок сначала в 2,5 раза, а затем еще как минимум вдвое. Так, если в начале февраля в РФ суммарно производилось 1,2 млн медицинских одноразовых масок в день, то в середине марта предприятия, выпускающие маски, перешли на режим работы 24/7, в результате ежесуточный объем выпуска увеличился до 1,5 млн штук. К началу апреля на выпуск дефицитной продукции переориентировались некоторые предприятия легкой промышленности. За счет этого суммарный объем производства вырос до 3 млн штук в сутки, а с середины месяца — до 5 млн.

Но средства индивидуальной защиты не единственная продукция, которая потребовалась на фоне пандемии. Спрос вырос на халаты, бактерицидные лампы, электрооборудование для больниц, комплектующие для медицинских приборов и оборудования. И эту потребность во многом смогли удовлетворить компании, переориентировавшие свое производство под запрос общества и государства.

Обеззараживающий эффект

На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» в августе началось производство новых систем обеззараживания. Резидент ОЭЗ компания «Хирана+» запустила производство в партнерстве с испанской Inaltech SL-Disтinvirus. Помимо обеззараживания в функции комплексов входят измерение температуры тела и распознавание лиц.

Новые системы можно применять на разных объектах: в торговых центрах, учебных заведениях, аэропортах, на вокзалах и проходных общественных учреждений. Комплексы работают с локальными базами, но могут быть подключены к городским камерам. Эта система уже установлена на одной из проходных самой ОЭЗ «Технополис «Москва».

Гендиректор компании «Хирана+» Василий Шимко рассказал, что для обеззараживания используется технология озонирования. В отличие от химической дезинфекции, она не имеет негативных эффектов. «Озонирование минимально воздействует на человека, но в то же время обеззараживает, уничтожает вирусы и бактерии. Для обеззараживания личных вещей и багажа используются лучи ультрафиолетового спектра, известные своими антибактериальными и противовирусными свойствами»,— сообщил он.

В сфере дезинфекции внушительных результатов добилась и НПП «Мелитта». Компания более 15 лет занимается разработкой инновационных технологий и серийным производством источников излучения и установок на основе высокоинтенсивного импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра, предназначенных для экстренного обеззараживания воздуха и поверхностей помещений от всех видов патогенной микрофлоры, включая новый коронавирус.

За период пандемии компания отгрузила в медицинские учреждения России более 500 передвижных установок для экстренной и плановой дезинфекции воздуха и поверхностей помещений. Как заявили в компании, по сравнению с 2019 годом «Мелитта» нарастила производство в четыре раза за счет повышенного спроса на продукцию компании не только в России, но и за рубежом. Лидером продаж в период пандемии стали передвижные установки, способные полностью уничтожать коронавирус в помещениях больших размеров за несколько минут с эффективностью 99,9% и более.

Медспецовка

На выпуске медпродукции сделали акцент и столичные предприятия легкой промышленности. «В пик пандемии многие производители одежды и обуви перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты,— уточнил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.— Мощности наших предприятий позволяют производить более 200 тыс. одноразовых халатов и свыше 60 тыс. хирургических бахил».

По его словам, город обеспечивает потребности системы здравоохранения Москвы, а значит, не зависит от импортных поставок и изменения цен.

Одним из лидеров по пошиву индивидуальных масок является компания «ДомМаски» — структурное подразделение компании «Промстандартпартнер», которое занимается обеспечением организаций жизненно важными и необходимыми товарами первой необходимости и сегодня производит около 750 тыс. масок в неделю.

Антисептик с ароматом «Свободы»

Антисептик — еще один товар, крайне необходимый в сегодняшних реалиях. По словам Владимира Ефимова, весной московские компании произвели более 10 млн упаковок антисептика. Для этого они существенно увеличили объемы производства, а часть из них перепрофилировали свою деятельность. «Эти меры позволили нам не допустить дефицит продукции и даже обеспечить средствами волонтеров. Сейчас ажиотаж закономерно спал, и многие производители корректируют объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки»,— добавил Владимир Ефимов.

Среди тех, кто успешно освоил новое направление,— косметическая компания Faberlic, которая наладила производство дезинфицирующего геля для рук к середине апреля. По данным компании, меньше чем за полтора месяца с конвейера сошло уже более 4 млн флаконов. Часть продукции предприятие направило на благотворительность.

«В течение двух недель мы переориентировали производственные линии, а еще через неделю средства уже поступили в продажу. Три недели — это рекордный срок для создания и выпуска абсолютно нового продукта, обычно период разработки новинки, закупка сырья и комплектующих, тестирование, регистрация продукта в регулирующих органах и его производство составляют от полугода до года»,— отметил основатель Faberlic Алексей Нечаев.

Еще один пример — косметическая фабрика «Свобода». В конце марта руководство фабрики выделило дополнительные производственные мощности для выпуска антисептических средств. Чтобы быстро наладить производство, работать пришлось в усиленном режиме: смены увеличили до 13 часов. В результате за 14 дней специалистами фабрики были разработаны, сертифицированы, выпущены и отгружены в магазины два вида продукции — антисептический лосьон для рук и антисептический гель для рук. К середине мая компания выпустила уже около 1 млн флаконов.

Москва всегда была одним из лидеров по производству антисептиков для рук: на территории столицы работает основоположник этого рынка компания «Бентус лаборатории». В период пандемии среднемесячный объем производства компании вырос более чем в шесть с половиной раз — так, если в январе компания выпустила около 368 тыс. флаконов, то в апреле — уже 2,4 млн. Кроме того, чтобы удовлетворить потребности российского рынка на пике спроса, компания временно отказалась от поставок по зарубежным контрактам.

Биотехнологические инновации

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Но если производство средств индивидуальной защиты и антисептиков удалось организовать в кратчайшие сроки, то тесты на коронавирус с самого начала пандемии были одним из наиболее сложных вопросов. Помимо их недостаточного количества время ожидания результата было слишком долгим. Однако компании не стоят на месте. Российская компания «ДНК-Технология», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований, 1 апреля зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Набор соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения РФ к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять от десяти копий вируса в пробирке.

Уже в апреле компания начала ежедневно выпускать по 1 тыс. наборов, увеличив производство с 500 наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, 1 тыс. наборов позволяет осуществлять почти 100 тыс. исследований. Сегодня компания выпускает более 2 тыс. тест-систем в сутки.

После регистрации наборов для тестирования на новый коронавирус в Роспотребнадзоре компания получила CE IVD-сертификат. Качество технологии регулярно проходит международную оценку Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD, Великобритания).

«Отвечая на вызовы пандемии COVID-19 в текущей ситуации, компания ставит цель — дальнейшее расширение производственных мощностей до 15 тыс. наборов в неделю, что позволит увеличить объем тестирования на новую коронавирусную инфекцию, не сокращая выпуск стандартной продукции. Одновременно с этим компания разработала и подает на регистрацию новые наборы для автоматизированной технологии выполнения исследований, которые позволят увеличить до четырех раз производительность лабораторий. Также в ближайшее время компания планирует вывести на рынок тест-системы для одновременного выявления в биологическом материале SARS-CoV-2, вирусов гриппа и сезонных ОРВИ»,— рассказал генеральный директор компании ООО «ДНК-Технология» Владимир Колин.

Ранее в рамках программы поддержки российских производителей компания получила от Минпромторга России субсидию на разработку автоматизированной ПЦР-системы в размере 45 млн руб.

Электропрофилактика

Еще один пример перепрофилирования части мощностей компании на выпуск необходимой в период пандемии продукции — столичная компания «Парус электро». Предприятие является резидентом столичного технопарка «Связь инжиниринг» и занимается производством преобразовательной техники. Системы гарантированного электропитания «Парус электро» работают в инфекционных больницах и медцентрах по всей России. Компания поставляет обеззараживающие светодиодные светильники, которыми оборудованы десятки общественных учреждений. А в пандемию «Парус электро» наладила выпуск порядка 100 тыс. одноразовых масок в сутки, используя для изготовления высококачественные гипоаллергенные материалы отечественного производства.

Востребованными в период пандемии оказались и услуги компании с многолетним опытом в области разработки и производства микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Их продукция и знания понадобились больницам и медицинским центрам: в кратчайшие сроки предприятие поставило терминалы серии «Сириус» для строительства трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для нового инфекционного центра в ТиНАО, благодаря чему энергетики группы компаний ПАО «Россети» досрочно сдали жизненно важный объект. Кроме того, компания устанавливала необходимые устройства в действующие больницы в связи с возрастающей нагрузкой, в том числе в Коммунарку, ставшую центром борьбы с эпидемией.

Пригодились в период пандемии и технологии 3D-печати. В Москве на своей площадке в Печатниках компания «Аддитивный инжиниринг» запустила производство на 3D-принтерах. Продукция, напечатанная на 3D-принтере, может использоваться в различных сферах: от автомобилестроения и литейной промышленности до авиакосмической отрасли и медицины. Во время пандемии предприятие оперативно модифицировало производство. Компания запустила изготовление клапанов для аппаратов ИВЛ, напечатанных на 3D-принтере, и поставляла их в медицинские учреждения города. В самый сложный период эпидемии «Аддитивный инжиниринг» выпускал в сутки 175 защитных многоразовых респираторов из полиамида, 48 клапанов для аппаратов ИВЛ и 4 тыс. бесконтактных устройств.

Очевидно, что пандемия не может быть вечной, и в перспективе спрос на средства индивидуальной защиты и другие товары «эпохи коронавируса» будет снижаться по мере сокращения числа зараженных. Но то, что московские и российские компании готовы оперативно и гибко подстраиваться под меняющиеся реалии, дает уверенность в их надежных перспективах в любой ситуации.

Константин Анохин