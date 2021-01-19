Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем отличается HERO9 Black от предыдущих версий.

GoPro по-прежнему остается именем нарицательным для экшн-камер. И это тот случай, когда зачетка работает на студента. Поскольку объективных причин считать устройства этого бренда лучшими или единственными на рынке нет. Аналоги Sony или, например, DJI уже не дышат в спину, а в некоторых моментах сами дают фору. В то же время наблюдается засилье китайских экшн-камер малоизвестного производства.

Разработчики новой модели GoPro — HERO9 Black — постарались дать пользователям заметно больше обычного. Буквально. Габариты устройства увеличились, выросла масса, размеры обоих дисплеев, аккумулятор прибавил 30% от прежнего объема заряда. Последнее особенно оценит любой из обладателей предыдущих версий GoPro.

Количественный прирост наблюдается как в характеристиках, так и в наборе функциональных возможностей. Владельцам «девятки» доступны 20 МП фотографии и видео с разрешением до 5K с битрейтом до 100 Мбит/с.

За стабилизацию изображения отвечает свежее поколение технологии HyperSmooth 3.0. И свою работу она выполняет на «отлично». В сочетании с автоматическим выравниванием горизонта, которое теперь запускается прямо с камеры, экшн-ролики получаются еще эффектнее. Не менее впечатляющими выходят записи в ускоренном режиме TimeWarp 3.0. Кстати, HERO9 Black теперь способна на отложенную съемку или запись в течение заданного времени. Хорошие решения для записи, например, заката.

То ли создатели новинки расщедрились на второй ЖК-экран, то ли более крупная батарейка позволила его задействовать. В любом случае, наконец-то, фронтальный дисплей стал полноценным, и теперь он отображает картинку с объектива «девятки», что делает настройку кадра гораздо комфортнее, особенно для работы с селфи.

На некоторых смартфонах можно встретить режим съемки, который захватывает несколько секунд видео как после, так и до нажатия виртуального затвора. Похожую вещь разработчики HERO9 Black добавили и в свою новинку. Но только функция HindSight держит в буфере целых 30 сек событий. И это отличный вариант, чтобы сохранять внезапные особенные моменты в потоке рутины. Например, перебегающего дорогу зверя во время обычной велопрогулки.

Описанные виражи можно смело умножать на количество сменных объективов, потому что «девятка» получила такие модули.