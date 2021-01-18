Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие преимущества есть у модели по сравнению с аналогами компании Dyson.

Во внешнем виде и даже названии беспроводного пылесоса Dreame V11 легко найти сходство с самыми известными моделями циклонного типа компании Dyson. Публичных претензий у английского вендора к китайскому конкуренту нет. Возможно, потому что подражание — это высшая форма комплимента. В любом случае во время теста новинки я старался избегать сравнений.

Флагманскому пылесосу Dreame удалось удивить еще на этапе распаковки. Комплектующие довольно плотно и весьма рационально уложены в коробке. Это экономит место и хорошо защищает детали при транспортировке. Такое внимание к организации пространства говорит о том, что для создателей V11 мелочей нет. Еще одно удачное решение — наличие на зарядной станции креплений для всех насадок. Так они всегда под рукой, и для их хранения не надо подыскивать отдельное место. Жаль, что инженерам Dreame не удалось реализовать возможность смены аккумулятора, как в топовой версии предмета подражания, а также вертикальную парковку, которая стала бы отличным козырем.

Но и без этого Dreame V11 есть чем похвастать. Инженеры добавили цветной дисплей на торце рукоятки, на котором отображается информация о зарядке, системные предупреждения и выбранный режим работы. Кроме языка меню специально настраивать ничего не нужно. Еще одна полезная опция — постоянный режим. Обычно на беспроводных пылесосах всасывание останавливается, как только пользователь отпускает курок, для экономии заряда. В Dreame V11 можно быстро поменять принцип работы. Аппарат будет так же запускаться по нажатию кнопки, и затем ее можно отпустить. А выключится пылесос уже только по второму нажатию. Такой режим удобен при уборке автомобиля, мебели или в узких пространствах, когда управлять шлангом приходится обеими руками. В зависимости от выбранной силы всасывания новинка может проработать от 10 минут до 1,5 часов. Максимальный показатель мощности — 150 аВт, которых прекрасно хватает для регулярной домашней уборки, тем более что объем пылесборника всего пол-литра.

Что здорово, разработкой моторов в Dreame занимаются собственные специалисты. Это эксперты авиастроения и космонавтики из разных стран, заверяет компания. Только при создании двигателей они получили 14 патентов.