«Агата Кристи черпала вдохновение в еде»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие блюда предпочитала знаменитая писательница Агата Кристи.

Сегодня продолжаем о кулинарных пристрастиях известных людей. Наверное, я немногим погрешу против истины, если буду утверждать, что Агата Кристи — знаменитая писательница, автор интригующих детективов — черпала вдохновение в еде! Ее Эркюль Пуаро настоящий гурман, а мисс Марпл, скромная старушка, определенно знала толк в маленьких кулинарных радостях. При этом сама королева детектива всегда выглядела подтянуто и никогда не была примитивной обжорой, скорее чревоугодником-философом.

Она доверительно признавалась читателям, «какое огромное наслаждение можно получить почти от всего, что существует в жизни. От любой пищи». И все же, что предпочитала любительница путешествий, обладающая тонким чувством юмора, дама, покорившая литературный Олимп и дожившая до 85 лет? Во-первых, яблоки, зеленые и кислые, во-вторых, клубнику и спелые сочные апельсины, а потом — мясо с кровью, рыбу, кофе, сладости, выпечку, морепродукты и снова сладости.

Свой роман «Объявлено убийство» она посвятила друзьям только за то, что однажды в их доме попробовала роскошный шоколадный торт под названием «Восхитительная смерть». Она так и не призналась никому, чем отравилась в Греции, чтобы ее не отлучили навсегда от потрясающих морских гадов. А вот вам картинка из детства: «Угощение, принятое в нашем доме, отличалось от тех, что обычно подают гостям теперь. Сначала предлагался набор из двух супов — пюре и бульона, за ними следовало горячее тюрбо из палтуса или язык. После шел шербет, за ним седло барашка. И уж полной неожиданностью был лангуст под майонезом; на сладкое — пудинг “Дипломат” или русская шарлотка и потом уже десерт»,— вспоминала она.

И еще одна картинка, перед самой ее смертью, неожиданная и трогательная: «Я всегда обожала эскимо. Однажды для дорогой старушки будет изготовлено изысканное холодное блюдо, она уйдет по ледяной дороге и больше не вернется никогда».