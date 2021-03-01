«Изобретать бутерброд в отличие от велосипеда можно вновь и вновь» Петр Воронков — о закуске с хлебом

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, где изобрели бутерброд и какие они бывают.

Сегодня бутербродное путешествие! Кому принадлежит рецепт его изобретения, точно не известно до сих пор. Кто-то считает, что Николаю Копернику — он придумал намазывать хлеб маслом, кто-то уверен, что азартному графу Сэндвичу, который во время игры в крибедж уложил закуску между двумя ломтями булки. Немцы справедливо полагают, что раз название хлеба с маслом их родное, значит, и спорить не о чем.

Но с этим категорически не согласны датчане. Вот здесь позволю себе небольшую ремарку. Если вы желаете отведать деликатесных бутербродов на любой вкус, вам действительно нужно в Данию. Знатоки датской кухни насчитывают до 700 видов бутербродов, главный из которых — многоэтажный «Любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена». Он состоит из нескольких прослоек бекона, помидоров, ливерного паштета, студня и белой редиски, разделенных ломтиками хлеба. Едят его, снимая слой за слоем. Это потрясающе вкусно!

В стране масса бутербродных магазинов и ресторанов. Однако здесь в спор включаются итальянцы. Пицца, говорят они, чем вам не бутерброд? А знаменитые кростини и панини. Первый вариант — это небольшого размера поджаренные хлебцы, намазанные расплавленным сыром или паштетом, сверху, как правило, кладут овощи. Второй — итальянская чиабата, разрезанная пополам с листьями салата, сыром и вялеными помидорами.

Но сразу вспоминается и французский пан-багнат с тунцом, и испанские тапас, и японский якисоба. В общем, в каждой стране есть свой вариант бутерброда. Удобный, универсальный, он, конечно, упадет маслом вниз и никогда не снизит ваш вес, но обогатит духовно. Заставит включать фантазию, экспериментировать, добавляя разные ингредиенты. Короче, изобретать бутерброд в отличие от велосипеда можно вновь и вновь.