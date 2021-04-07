«Символ устройства Вселенной»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, когда впервые появился лук и как его использовали в разные времена.

Ему поклонялись в Древнем Египте, полагая, что его круглые кольца и сферическая форма олицетворяют вечную жизнь. В Средние века его часто использовали как валюту, еще чаще как лекарство, и всегда от него плакали. Речь сегодня, конечно, о репчатом луке, который из 100 одежек, он же от семи недуг, и враг всех любовных свиданий тоже он.

Одно время в некоторых регионах Европы даже запретили выращивать лук, и торговать им. Считалось, что дурной запах изо рта привлекает злых духов и души умерших. Первые упоминания лука как культуры относятся к 4 тыс. году до н. э. Древние греки считали луковицу символом устройства Вселенной. Ее сочные чешуи, концентрично налегающие друг на друга, уподобляли небесным сферам.

Крупные луковицы приносили в дар жрицам-прорицательницам пифиям в храме Аполлона в Дельфах, их также дарили новобрачным. В сочинении Диоскорида «Лекарственные вещества» (I в. нашей эры) лук и чеснок определили как сильнодействующие целебные растения. В Древнем Риме лук считался средством, прогоняющим демонов и вампиров, и присутствовал почти в каждом доме. А полководцем Ксенофонтом он был введен в ежедневный рацион солдат, так как предполагалось, что он способен восстанавливать силу и энергию воинов.

Врачи, поэты, философы древности — все упоминали лук почтительно и с благодарностью. Им лечили даже огнестрельные ранения. Сохранилось письмо, в котором генерал Грант сообщает Вашингтону, что без лука не намерен перемещать свои войска. И, наконец, горе луковым бывает только потому, что слезы от него — лишь видимость. На самом деле они тоже полезны и поистине лучезарны.