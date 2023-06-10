Как выпивают во власти и бизнесе

85 лет назад, 10 июня 1935 года, в США было основано содружество «Анонимные алкоголики». В России употребление спиртного скрывать не принято. Государственные деятели и предприниматели с рюмками, стаканами, бокалами и бутылками — в фотогалерее “Ъ”.