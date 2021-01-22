Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории появления перчаток.

Сегодня о предмете гардероба, который как и головной убор, по мнению многих экспертов, считается не особо или даже совсем не эффективным в борьбе с коронавирусом. Странно мне это. Тем не менее история появления в мире перчаток весьма и весьма интересна. Ученые относят событие к Х-ХVIII тыс. до н. э.. Первые перчатки выглядели достаточно экзотично — небольшие мешочки для рук, которые завязывали на запястье.

Впервые они появились в Древнем Египте. Позднее в мешочках сделали особый выступ для большого пальца. В перчатке из гробницы Тутанхамона разделялись все пальцы. Фараоны носили перчатки как символ своего высокого положения, в то время как женщины надевали их для сохранения красоты (они натирали руки медом, ароматными маслами и надевали сверху тонкие шелковые перчатки).

Персидский же царь Кир II, живший в VI веке до н. э., казнил своих подданных только потому, что они осмеливались явиться к нему без перчаток. У Гомера есть место, где Одиссей застает отца в перчатках за прополкой сорняков. Римляне надевали перчатки, изготовленные из шелка или льна во время еды. Особую роль этот предмет гардероба играл в жизни средневековых рыцарей. Перчатка, брошенная в лицо, означала страшное оскорбление, за которым шла дуэль, а вот полученная от дамы, была знаком ее особой благосклонности. С таким подарком рыцарь не расставался даже ночью.

Своеобразен и язык перчаток. Нечаянно упавшая перчатка, означала «да». Теребить перчатку рукой — «нет». Чтобы сказать, я вас ненавижу, нужно вывернуть перчатку наизнанку. «Хочу познакомиться» — держать перчатки пальцами вниз. «Я занята» — слегка подбрасывать перчатки вверх. И, наконец, «я вас люблю» — уронить сразу обе перчатки, то есть, полная капитуляция.