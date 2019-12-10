Умерла солистка Roxette

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года, сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на ее менеджера Мари Димберг. Артистка долгое время боролась с опухолью мозга.

«С большой грустью сообщаем, что одна из наших самых больших и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря от болезни»,— приводит издание слова госпожи Димберг.

О прекращении гастрольной деятельности и отмене запланированного тура группа сообщила в 2016 году. Тур был приурочен к 30-летию группы и выходу нового студийного альбома. Однако выступление группы 8 февраля в Кейптауне (ЮАР) стало последним в истории Roxette.

Подробнее — в материале “Ъ” «Roxette больше не будет выступать».