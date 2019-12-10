Montblanc посвятили коллекцию уникальных ручек ювелирному искусству Индии

Каждое изделие серии Montblanc High Artistry — воплощение технического совершенства и неизменной страсти к творческим экспериментам. В ателье Montblanc сохраняются традиции редких ювелирных техник mtiers d'arts, благодаря чему пишущие инструменты становятся предметами декоративного искусства. Новая коллекция пишущих инструментов Montblanc — A Celebration of the Taj Mahal Edition — черпает вдохновение в культурной традиции Индии времен Великих Моголов. В эпоху правления Шах-Джахана искусство Индии достигло расцвета: именно по приказу Шах-Джахана был возведен легендарный Тадж-Махал в Агре, где похоронили его любимую жену Мумтаз, скончавшуюся при родах. Ее величественная усыпальница стала одним из символов Индии. В новой коллекции High Artistry дом Montblanc возвращается к роскошным орнаментам, которыми славилась индийская ювелирная традиция.

Коллекция Montblanc High Artistry — A Celebration of the Taj Mahal состоит из трех драгоценных пишущих инструментов, каждый из которых создан в единственном экземпляре. Мастера Montblanc использовали множество техник: от специальной огранки и закрепки камней до ручной гравировки, эмалирования и работы по золоту. Каждая ручка имеет немного выгнутую форму: так выглядел традиционный кинжал Моголов, символ власти. Наконечник колпачка воспроизводит очертания купола Тадж-Махала. На передней стороне пера выгравирован сложный орнамент, а объемный декоративный элемент в виде пера павлина, плавно переходящий с корпуса на колпачок,— напоминание о троне, на котором в начале XVII века восседал Шах-Джахан.