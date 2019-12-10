Министр промышленности Удмуртии: цель-минимум — сохранить 30-35 магазинов «Ижтрейдинг»

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев заявил, что власти региона намерены сохранить местную торговую сеть «Ижтрейдинг». Он отметил, что в сети работало порядка 2,5 тыс. человек, а с компанией работали около 180 местных поставщиков.

«Ситуация действительно тяжелая, но небезнадежная. Мы проводим работу с основным кредитором, проводим работу с компанией X5 Retail Group, которая займет часть площадей, и работу нацеливаем на то, чтобы сохранить компанию "Ижтрейдинг". И предпосылки к этому есть. Пока цель-минимум — из 77 действующих магазинов сохранить 30-35 и выйти на новый рост. Цель-максимум — сохранить компанию»,— подчеркнул министр. Он добавил, что местным поставщикам, которые работают с «Ижтрейдингом» будут тяжело попасть на полки магазинов X5 Retail Group.

Напомним, что ранее одна из двух крупных розничных сетей Удмуртии — «Ижтрейдинг», которая также работает по франшизе Spar, закрыла несколько супермаркетов в Ижевске и начала распродавать складские и торговые площади. Эксперты говорят о возможном уходе сети либо о значительном сокращении ее присутствия. Ранее у компании возникли финансовые проблемы, в августе счета торговой сети были заблокированы. Уральский банк реконструкции и развития намерен требовать банкротства ООО. Высвобождаемые площади, по данным источника “Ъ-Удмуртия”, может занять X5 Retail Group.