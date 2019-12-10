10 декабря, вторник
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В России отзывают Subaru из-за проблем с тормозами

Компания Subaru отзывает в России 1,1 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся моделей Impreza и XV, проданных с 2017 года по настоящее время. На данных автомобилях выявлено недостаточное уплотнение фитинга тормозного шланга, из-за чего между внутренним и внешним слоями шланга может выдавливаться тормозная жидкость.

Для устранения проблем официальные дилеры Subaru проведут замену всех четырех тормозных шлангов. Все работы будут бесплатными для автовладельцев. Напомним, ранее марка объявила об отзыве автомобилей из-за ошибки в программировании блока управления двигателем.

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