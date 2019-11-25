Subaru отзывает 7,4 тыс. автомобилей из-за проблем с двигателем

Компания Subaru отзывает в России 7,4 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся моделей Impreza, XV и Forester, проданных с 2017 года. На данных автомобилях выявлена ошибка в программировании блока управления двигателем.

«В определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию. Более того, на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, которые были произведены исключительно для затронутых автомобилей, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска», — говорится в сообщении Росстандарта.

Для устранения проблем официальные дилеры Subaru проведут перепрограммирование блока управления двигателем, проверку катушки зажигания и ее замену при необходимости. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.