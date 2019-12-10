Парижская встреча «нормандской четверки» прорыва в российско-украинских отношениях не принесла. Эмманюэль Макрон — хозяин саммита — заявил что никакого «чудесного решения» стороны не достигли, хотя и признал, что возвращение к дипломатическому формату «имеет свою пользу». В итоге удалось договориться о разведении военных сил в трех новых пунктах в Донбассе, о прекращении огня до конца года и по обмену заключенными в формате «всех установленных на всех установленных». Но дальнейшее продвижение к миру на востоке Украины, потребует вмешательства сторонних сил, полагает киевский политолог Алексей Курпас.

На Украине ожидания от данных переговоров были довольно плохие. И они, к счастью, не оправдались. Украина не сдает своих территорий, она не отступает. И главное, что показала эта встреча, что все-таки диалог возможен. Пускай, еще не добились многого, но это все-таки первый шаг за последнее время. Появилась надежда, что диалог будет продолжаться и все войдет в мирное русло.

В этом отношении было бы правильное решение ввести миротворческие силы. Если те же миротворцы взяли бы под контроль и границу, и территорию, это совсем другой был бы расклад. И почему Россия достаточно долго упирается в этом вопросе, непонятно. Если это будут понятные миротворческие силы, международные силы, это поможет достичь мира в регионе.

Сейчас противоположные позиции должны начать сближаться, и единственный разумный ход, где они смогут сблизиться, это именно вопрос миротворцев. К этому все равно, так или иначе, обе стороны придут.

— Это правда, что Зеленский действительно заявил, что он и хотел бы отвести вооруженные силы от линии соприкосновения, но пока не знает, как это сделать, потому что там присутствуют силы националистов, которые ему не подчиняются?

— На самом деле, Владимир Зеленский лукавит в этом отношении. Когда требуется наведение порядка, в стране достаточно жестко действуют все правоохранители. Поэтому отведение вооруженных сил возможно только в ситуации, когда и самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР будут действовать подобным образом. Сейчас же мы не видим такого стремления с той стороны, потому что у нас практически каждый день приходят сообщения о погибших, об обстрелах. Поэтому не видно миротворческого запала.

— По поводу статуса непризнанных республик, как я понимаю, сейчас тоже есть противоречия. Объясните, в чем они заключаются?

— Это не противоречия. Есть четкая позиция Украины по территории. Поэтому о каком статусе сейчас можно говорить? Закон о статусе Донбасса до сих пор действует, но только Украина приняла этот закон, а с той стороны мы опять же не увидели никаких действий навстречу. Поэтому о чем можно говорить дальше? Закон действует давно, он продлен до 31 декабря 2019 года.

— Но его продлят еще. Опять же это результат договоренностей «нормандской четверки».

— Супер, но только сам закон действует на Украине, но с той стороны самопровозглашенные республики не соблюдают его и ничего не делают. Для того чтобы были отношения, участвуют две стороны, не может один все время идти навстречу, когда второй убегает.