Открылись продажи на новый авиарейс Ростов — Прага

«Уральские Авиалинии» открыли продажи на новый рейс из Ростова в Прагу, сообщает пресс-служба аэропорта «Платов». Выполнять полеты компания начнет с 21 февраля, и будет их продолжать до конца осенне-зимней навигации. Билеты есть в свободной продаже на сайте перевозчика.

Рейс в столицу Чехии будет осуществляться по пятницам на самолетах Airbus А-320. Вылет из Ростова в 15:05, прибытие в Прагу – в 16:50. В обратном направлении рейс отправится в 8:05 и преземлится в Ростовае в 13:35. Время указано местное для каждого аэропорта.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, минимальная стоимость билета на рейс составляет 7,9 тыс. руб. в Прагу и 9,4 тыс. руб. в Ростов. Билет по этому тарифу позволяет взять чемодан весом 10 кг и 5 кг ручной клади.

Ростов-на-Дону также связан с Прагой прямыми рейсами чешской авиакомпании SmartWings, частота которых составляет 3-4 раза в неделю.

Дарья Голякова