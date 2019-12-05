«Уральские авиалинии» планируют летать из Ростова в Прагу

Компания «Уральские авиалинии» с 21 февраля планирует запустить прямые рейсы из Ростова в Прагу, сообщает «Ростов-Транспорт». Выполнять их авиакомпания будет один раз в неделю, по пятницам.

Вылетать из Ростова самолет будет в 15:05, и прибывать в Прагу в 16:50. Обратный вылет (также по пятницам) в 8:05, прибытие в Ростов-на-Дону в 13:35. Линию будет обслуживать самолёт Airbus A320. Время указано местное для каждого аэропорта.

По данным интернет-портала, минимальная стоимость билетов оставляет 7,9 тыс. руб. в Прагу и 9,4 тыс. руб. в Ростов. Билет по этому тарифу позволяет взять чемодан весом 10 кг и 5 кг ручной клади.

Ростов-на-Дону также связан с Прагой прямыми рейсами чешской авиакомпании SmartWings, частота которых составляет 3-4 раза в неделю.

Дарья Голякова