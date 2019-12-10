Первый этап развития нижегородской транспортной системы оценили в 44 млрд рублей

Минтранс Нижегородской области разрабатывает концепцию развития пассажирского транспорта в Нижнем Новгороде и семи соседних городах. На первом этапе планируется обновить трамвайный и троллейбусный парки и изменить маршрутную сеть. На это предварительно необходимо около 44 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Точная стоимость будет известна после определения финансовой модели.

Весь проект предполагает передачу полномочий по управлению городским транспортом с муниципального на региональный уровень в Нижнем Новгороде, на Бору, в Арзамасе, Дзержинске, Кстове, Богородске, Городце и Заволжье. В этих городах управлять пассажирскими перевозками будет единый оператор. Разделения на внутренние и межмуниципальные маршруты больше не будет. Изменить планируется и систему оплаты перевозчикам: им будут платить не в зависимости от количества перевезенных пассажиров, а заранее установленную контрактом сумму. При этом все средства, собранные за проезд, будут поступать в бюджет.

Общий объем инвестиций глава минтранса Павел Саватеев, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, назвать «постеснялся»: «Цифры есть, но мы не хотим, чтобы они ушли в массы. Они очень большие». Министр сообщил, что ведомство продолжит работу по снижению затрат.

Как планируют изменить систему пассажирских перевозок – в материале “Ъ-Приволжье” «Правительство раскидывает транспортные сети».

Анастасия Еремина