Мэрия Москвы: наблюдается значительный прирост числа автомобилей из других регионов

В Москве увеличилось число автомобилей с нестоличными номерами, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С приближением новогодних праздников ежегодно возрастает спрос на парковку в Москве. В декабре этого года недельное количество парковочных сессий возросло на 20% по сравнению с прошлогодними показателями и составляет 1,2 млн, — пояснили в АМПП. — Мы отмечаем, что в последние дни значительно увеличился прирост автомобилей с 'немосковскими' номерами. Это обычная ситуация, так как в Москву едут водители со всей страны — за подарками и для празднования Нового года».

Напомним, ранее стало известно, что с 1 по 8 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Плату за припаркованный автомобиль не будут взимать даже на улицах, где действует тариф 380 руб./час