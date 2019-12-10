Любовь Совершаева официально вернулась на должность замполпреда по СЗФО

Экс-вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева официально назначена заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Распоряжение администрации президента опубликовано на сайте ведомства во вторник, 10 декабря.

Напомним, что госпожа Совершаева уже трудилась в должности замполпреда по Северо-Западу, когда ведомство возглавлял нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов. Вслед за ним она позже перешла на работу в Смольный, покинув городскую администрацию в конце ноября.