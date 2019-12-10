Арестован обвиняемый в покушении на убийство главы села в Нижегородской области

Краснобаковский районный суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) главы Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева. Об этом сообщается на сайте суда.

Как установил суд, обвиняемый напал на главу сельсовета 3 декабря. В состоянии алкогольного опьянения тот пришел на прием к чиновнику, вооружившись купленным в этот же день пистолетом. Уже в кабинете посетитель направил оружие к голове Алексея Дорофеева и сказал ему: «Я тебя сейчас убью!». Перед тем как обвиняемый выстрелил, чиновник смог отвести его руку от себя и увернулся от пули. Затем он отобрал пистолет у нападавшего. Сотрудники полиции задержали обвиняемого уже у здания администрации сельсовета.

Адвокат обвиняемого возражал против заключения под стражу и настаивал на домашнем аресте. Однако суд счел, что подсудимый может скрыться от следствия и угрожать потерпевшему.

По информации РЕН-ТВ, обвиняемым является местный бизнесмен Вадим Терехов, который хотел решить с чиновником «земельный спор». По информации «СПАРК-Интерфакс», Вадим Терехов является совладельцем ООО «Триумф» (поселок Шеманиха, лесозаготовки).

Анастасия Еремина