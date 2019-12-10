Минземимуществу Башкирии поручено разработать план возрождения речного флота

Минземимущество Башкирии должно разработать «внятный план по возрождению речного флота, у которого всегда было доброе имя и богатые традиции». Поручение министерству сегодня отдал в ежегодном послании глава региона Радий Хабиров. Он заявил, что в «сложной ситуации» находятся все предприятия группы «Башкирское речное пароходство» (находится в стадии конкурсного производства). «Сколько можно, на мой взгляд, издеваться над Башкирским речным пароходством?» — возмутился господин Хабиров.

Он напомнил, что год назад власти региона «буквально за уши спасли и вытащили» ряд «ключевых республиканских предприятий» таких как «Башавтотранс», «Башкиравтодор», издательство «Башкортостан», «которые чиновники во властных кабинетах намеренно вели к банкротству в своих коммерческих интересах». «И мы обязательно вытряхнем у этих дельцов также незаконно полученные земельные участки, объекты недвижимости»,— пообещал Радий Хабиров.

Башкирское речное пароходство (БРП) до банкротства в 2017 году контролировалось министерством земельных и имущественных отношений. В ходе банкротства флот предприятия был продан. В процедуру банкротства также были заведены такие предприятия группы как ООО «Речной порт Уфа» и «Судоремонтно-судостроительный завод». В настоящее время на базе оставшихся активов создается новое предприятие АО «Порт Уфа», акционером которого, как предполагается, будет госинвесткомпания «Региональный фонд» — основной кредитор группы БРП.

О новой конфигурации речного холдинга Башкирии — в материале "Ъ-Уфа" «БРП заплывает в порт».

Ирина Самойлова