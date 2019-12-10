БРП заплывает в порт

Банкротство предприятий группы «Башкирское речное пароходство» (БРП) завершится созданием нового холдинга на базе АО «Порт Уфа». В АО уже были переданы активы дочернего предприятия БРП — ООО «Речной порт Уфа», а теперь должен быть передан уставный капитал другой «дочки» — ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». По информации собеседников „Ъ“, после создания нового холдинга, стоимость активов которого пока не раскрывается, контроль в нем получит госинвесткомпания «Региональный фонд» — один из крупных кредиторов группы БРП. Развивать пассажирские перевозки АО не будет.

Кредиторам Башкирского речного пароходства, признанного банкротом в мае 2017 года, на собрании 23 декабря предложено рассмотреть вопрос о прекращении процедуры несостоятельности, утвердить мировое соглашение, внести изменения в положение о порядке и сроках продажи имущества и одобрить процедуру передачи уставного капитала дочерних предприятий «Речной порт Уфа» и «Судоремонтно-судостроительный завод» в созданное в мае 2018 года АО «Порт Уфа». Доли в дочерних предприятиях должны быть переданы в АО по договору об отступном. Детали мирового соглашения с кредиторами не раскрываются. Конкурсный управляющий БРП Зимфира Камалова сообщила, что его параметры еще окончательно не утверждены. Подписание документа, добавила она, «позволит прекратить процедуру банкротства и начать работу над реформированием и развитием речной отрасли».

АО «Порт Уфа» было создано на базе активов ООО «Речной порт Уфа» в рамках выхода этого общества из банкротства. Уставный капитал АО пока составляет 358,5 млн руб. ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» также находилось в процедуре банкротства, но она была прекращена после продажи предприятием в апреле 2018 года недвижимости в Кузнецовском затоне. За 136,34 млн руб. активы завода купила для строительства жилья связанная с группой «Первый трест» компания «Дионис». В настоящее время в процедуре банкротства только головное предприятие — БРП. Требования кредиторов к нему оцениваются в 111 млн руб., из которых 100 млн руб.— требования госинвесткомпании «Региональный фонд». Как следует из плана восстановления речных перевозок, переданного в госкомтранс Башкирии, после передачи капитала «дочек» БРП в АО «Порт Уфа» акции предприятия будут проданы «Региональному фонду». Кроме капитала «дочек», у БРП активов нет, сообщил „Ъ“ генеральный директор АО «Порт Уфа» Данил Рыбалко (он же является конкурсным управляющим ООО «Речной порт Уфа»). Флот пароходства был распродан после начала конкурсного производства. Вопрос о передаче в АО активов речного порта господин Рыбалко назвал формальностью, так как кредиторы самого порта эту передачу уже согласовали. «Просто переход не был одобрен кредиторами материнской компании»,— отметил собеседник. При этом процедура создания АО до сих пор не завершена. ЦБ трижды отказывал обществу в регистрации проспекта эмиссии акций. «Это претензия к качеству подготовки документов бывшим менеджментом»,— полагает конкурсный управляющий речного порта. «Порт Уфа» продолжит работу по профилю: грузоперевозки и добыча песчано-гравийной смеси. В плане восстановления речных перевозок говорится, что ежегодно АО намерено добывать 1,5 млн т нерудных материалов, перевозить 2,5 млн т грузов, 2 млн т грузов принимать в порту, ремонтировать не менее 25 судов и строить не менее двух. Развивать пассажирские перевозки, отметил господин Рыбалко, «Порт Уфа» не планирует. «У судоремонтного завода сохранился теплоход „Чайка”, но мы хотим передать его городскому управлению переправ, чтобы организовать досуг уфимцев на новой набережной»,— сказал он.

По информации Павла Юрченко, управлявшего пароходством в 2014 году, «нынешнее руководство порта рассчитывает выбить в бюджете 1 млрд руб. на покупку новых судов». «Но есть риск, что это лишь отложит, а не предотвратит новую процедуру банкротства. Песчаные карьеры, где ведет добычу речной порт, практически истощены: по факту там добывать нечего. На месте руководителей речной отрасли республики и ее кураторов я бы взялся за освоение новых карьеров, создал площадку в районе уфимских НПЗ с железнодорожной веткой: тогда можно переваливать грузы со щебнем из Зауралья и развивать новое судостроение. Правда, в районе Уфы при нынешней глубине реки Белой нормального судостроения не сделать»,— отмечает он.

Булат Баширов