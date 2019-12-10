На охрану «Казань арены» потратят 16 млн рублей

АО «Казань арена» разместило тендер на оказание услуг по охране футбольного стадиона. Начальная цена контракта составляет 15,9 млн руб. Тендер появился на портале ГУП «Центр развития закупок РТ».

Согласно техзаданию, охранять стадион необходимо с 1 января по 30 июня 2020 года. Охрана обязана выставить на территории спортобъекта круглосуточный пост, контролировать соблюдение порядка посещения охраняемого объекта, разработать и согласовать с заказчиком инструкцию о действиях в случае чрезвычайной ситуации, обеспечить защиту футбольного поля от проникновения на него посторонних людей, задерживать лиц, пытающихся незаконно вывезти материальные ценности и подозреваемых в совершении правонарушений.

Ранее сообщалось, что уборка помещений «Казань арены» в 2020 году обойдется в 18,6 млн руб.

"Ъ-Казань"