На уборку «Казань Арены» в 2020 году потратят свыше 18 млн рублей

Уборка футбольного стадиона «Казань Арена» в 2020 году обойдется в 18,6 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает АО «Казань Арена».

Согласно техзаданию, победителю тендера необходимо будет осуществлять комплексную уборку скайбоксов, входных групп, офисных, складских и технических помещений, уборку общественных туалетов, точек общепита, чистку стекол и оконных рам, сбор мусора, ручную уборку снега, мойку полов, посыпку прилегающей территории противогололедными реагентами. Все эти работы необходимо проводить с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Деньги на уборку «Казань Арены» будут выделены из средств, полученных в рамках договора доверительного управления.

"Ъ-Казань"