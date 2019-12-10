Дольщики проблемного ЖК «Галактика» в Новом Девяткино не согласились с условиями застройщика-донора

Кредиторы обанкротившейся компании «Главстройкомплекс ЛО» проголосовали против создания жилищно-строительного кооператива для достройки проблемного ЖК «Галактика». Оформление ЖСК было одним из условий для завершения работ на объекте со стороны потенциального инвестора — ГК ПИК. На собрании кредиторов 57% дольщиков ГСК ЛО проголосовали за создание ЖСК, 31% — воздержался, оставшиеся выступили против. При этом для принятия окончательного решения о создании ЖСК необходимо согласие 75%.

Теперь у дольщиков остался последний шанс оставить ГК ПИК на стройплощадке ЖК «Галактика» — принять решение о создании ЖСК на следующем собрании кредиторов. Власти Ленобласти надеются, что дольщики все-таки проголосуют за этот вариант. В противном случае вопрос с механизмом достройки объекта снова будет открытым.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Кредиторы "Главстройкомплекса" ломают ПИКи».