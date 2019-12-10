«При всем желании Владимир Зеленский не может игнорировать настроения в Киеве»

Обозреватель ИД “Ъ” Максим Юсин задумался, кто и зачем мешает президенту Владимиру Зеленскому продвигаться по пути урегулирования конфликта в Донбассе и в отношениях с Россией.



Пока лидеры «нормандской четверки» вели переговоры в Париже, в Киеве шла своя параллельная протестная жизнь. Палатки митингующих перед офисом президента на улице Банковой, флаги радикальных группировок и оппозиционных политических сил, обидные, а порой и оскорбительные плакаты о «капитуляции», «измене» и так далее. Еще до начала переговоров в Париже, еще до того, как стало известно об их итогах, противникам президента Зеленского все уже заранее было ясно: глава государства, по их мнению, готовится предать национальные интересы, завоевания Майдана, и только так называемая «патриотическая общественность» может его остановить.

Организаторов этих акций не смущает, что их позицию на последних парламентских выборах поддержали лишь 22% украинцев — именно столько проголосовало в совокупности за три политические силы, призвавшие протестовать против «капитуляции в Париже»: «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко, «Голос» певца Святослава Вакарчука и «Батькивщину» бывшего премьера Юлии Тимошенко, которая, к слову, ни на одном из митингов так сама и не появилась.

Впрочем, сегодня на Украине далеко не все определяется электоральным весом тех или иных политических сил.

У того же Порошенко и его сторонников реальное влияние гораздо больше тех 8%, которые набрала на выборах его партия. В средствах массовой информации, в экспертной среде, среди волонтеров и активистов, не говоря уже о соцсетях, тон задают киевско-львовские радикал-патриоты. Они утверждают, что минские соглашения невыгодны для Украины и от них надо отказаться, что никаких изменений в конституцию, предусматривающих особый статус для Донбасса, быть не должно, как не должно быть и амнистии для участников боевых действий, — хотя все эти пункты в минских договоренностях четко прописаны.

Украинское общество в течение последних шести лет сознательно разогревали — на телевидении доминирует воинственно-непримиримая лексика. Даже на каналах, которые связывают с Виктором Медведчуком, и, казалось бы, они должны придерживаться более умеренных позиций, ведущие выпусков новостей называют бойцов вооруженных формирований Донецка и Луганска даже не «противниками», а «врагами».

В такой атмосфере неудивительно, что даже среди людей, голосовавших за Зеленского и его партию «Слуга народа», сторонников автономии для Донбасса немного.

Согласно опросу, проведенному группой «Рейтинг», в поддержку такого решения выступает лишь 25% сторонников главы государства. При этом 39% предпочли бы заморозить конфликт, 5% — вообще отказаться от Донецка и Луганска, а 19% и вовсе хотят решить проблему военным путем.

Президент Зеленский при всем желании не может игнорировать эти настроения. Какие бы обещания он ни дал в Париже — публично или не публично, — потом ему все равно возвращаться в Киев, ментально все еще находящийся под контролем предыдущих властей с их воинственной риторикой.

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Притом эти власти, а конкретно Петра Порошенко, ничуть не смущает, что минские соглашения заключал именно он. И по логике именно он, и уж точно не Зеленский, должен нести ответственность за те пункты, которые сегодня называют капитулянтскими. Должен, но не несет. И на «патриотических» митингах ему об этом, естественно, не напоминают. Для их участников потенциальный предатель и капитулянт — Зеленский. А Порошенко — патриот, принесший Украине томос, успешно боровшийся с русским языком и создавший боеспособную армию. А то, что его бизнес-партнеры эту самую армию обворовывали, собравшиеся в центре Киева активисты предпочитают не вспоминать.