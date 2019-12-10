Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Стоимость перелетов в 2020 году продолжит расти, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным издания, сервисы по бронированию фиксируют подорожание билетов на первый квартал 2020 года на 3–18% в зависимости от направления.

Согласно докладу АЭВТ, у авиакомпаний в январе—сентябре значительно выросли траты на аэропортовое обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), аренду и лизинг судов (14,3%). Кроме того, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в первом—третьем кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.

Сервис «Туту.ру» сообщил о росте цены на перелет экономклассом туда—обратно по России на январь–март на 6,5%, до 12 231 руб., за границу — на 5%, до 26 353 руб. У momondo.ru средняя цена билета на внутренних направлениях выросла на 13%, за рубеж — на 3,3%, а у OneTwoTrip поднялась на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб. Это выше показателей 2018 и 2017 годов.

Подробнее об убытках авиакомпаний — в публикации “Ъ FM” «Цены на авиабилеты обогнали инфляцию».